El Impactante musical de Broadway «QUERIDO EVAN» cautivará al público de Costa Rica

Funciones del 8 al 18 de agosto en el Teatro Auditorio Nacional del Museo de los Niños. Entradas ya disponibles en boleteria.museocr.org.

Redacción-Bajo la producción del Teatro Auditorio Nacional, uno de los venues con mejor tecnología de la región y con la producción artística de Luciérnaga Producciones, una de las compañías teatrales más destacadas del país, se comunica el próximo gran proyecto que se estrenará en agosto 2024: el musical «Querido Evan. Esta nueva producción se suma a la impresionante lista de éxitos teatrales que la compañía ha presentado en los últimos años en Costa Rica, incluyendo West Side Story (2015), Chicago (2017 y 2018), Monstruos: La Comedia Musical (2019), y Jesucristo Superestrella (2023).

«Querido Evan» es un inspirador y disruptivo musical de Broadway que cuenta la historia de Evan Hansen, un estudiante de secundaria con ansiedad social. Después de que un compañero de clase llamado Connor Murphy muere por suicidio, Evan se ve envuelto en una serie de eventos que lo llevan a fingir una amistad con Connor y se convierte

en una forma de consuelo para los padres de Connor, haciéndoles creer que él y Connor eran amigos cercanos.

Este impresionante montaje estará dirigido por el reconocido director Adrián Castro Baeza y Silvia Baltodano, destacada actriz y cantante, jueza en Dancing with the Stars Costa Rica y profesora en Tu Cara Me Suena, quien esta vez dejará las tablas para asumir el puesto de directora. “El desafío más grande, sin duda alguna, es sentirme preparada para dirigir. Sin embargo, tal y como Evan nos enseña, no estamos solos en este camino. Cada día me

inspiran las personas que me rodean, como Adrián (Castro Baeza) que es un director experimentado y el maravilloso equipo de trabajo, tan apasionados por lo que hacen. Y como he dicho en muchas ocasiones, cuando las cosas se hacen con amor y dedicación, el éxito está asegurado”, exclamó Silvia.

La música será interpretada en vivo por un conjunto de ocho talentosos músicos liderados por la destacada directora

Marina Pavliuchkov, junto al diseño sonoro de Daniel Alarcón Villamizar, garantizando una experiencia sonora envolvente y vibrante que complementará perfectamente cada momento del espectáculo. La producción general del espectáculo está en manos de Mariangela Cubillo y Javier Echeverría.

Evan Hansen será interpretado por Fabián Soto, quien regresa después de estudiar teatro musical en Reino Unido y se siente muy emocionado por el proyecto: ”Claro que me tiene nervioso pues este personaje es muy complejo, tanto a nivel actoral como a nivel vocal. Pero el apoyo que nos ha dado Luciérnaga (Producciones) ha sido excepcional…”, mencionó Fabián. Isaías Badilla quien dará vida a Connor Murphy también regresa a Costa Rica después de estudiar en Nueva York. El resto del elenco de esta producción incluye a destacados actores y actrices como Rodrigo Durán, Natalia Regidor y Gabriela Alfaro, acompañados de los talentosos jóvenes María Arriaga, Natalia Vargas y Daniel Murillo.

“Para el Teatro Auditorio Nacional es un honor presentar como parte de la agenda de espectáculos de este 2024, el musical «Querido Evan», una puesta en escena con un importante mensaje referente a la amistad, el duelo, la salud mental y la influencia de las redes sociales. Les invitamos a disfrutar en familia de un espectáculo de alta calidad y con

un selecto grupo de artistas nacionales que cautivarán al público”, señaló Mónica Riveros, directora ejecutiva del Centro Costarricense de Ciencia y Cultura.

Las funciones del musical «Querido Evan» se llevarán a cabo del 8 al 18 de agosto con un total de 10 increíbles presentaciones en el Teatro Auditorio Nacional. Las entradas están disponibles en la página boleteria.museocr.org, con un valor que va desde los ¢15.000 a los ¢30.000 colones.

«Querido Evan» llega al escenario del Teatro Auditorio Nacional como parte de la agenda de

espectáculos que produce el Centro Costarricense de Ciencia y Cultura (CCCC) para el presente año 2024. Para más información, el público puede visitar el Facebook Teatro Auditorio Nacional CR o enviar un mensaje al WhatsApp 7003 7070.