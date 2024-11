Al recrear una escena de una prestigiosa serie de los 60’s

Redacción-

La Navidad se acerca y Mariah Carey lo ha celebrado este 1 de noviembre con un video que marca el inicio oficial de la temporada festiva. Este año, la Reina de la Navidad sorprendió a sus seguidores al recrear una escena de la icónica serie Los locos Addams.

La publicación da inicio a la tradición anual de Mariah Carey de contar los días hasta la Navidad, justo cuando el calendario cambia del 31 de octubre al primer día de noviembre. Es un recordatorio para sus seguidores de que es hora de prepararse para la época navideña.

El clip presenta a Mariah Carey como Morticia Addams, vestida de negro y con un collar de diamantes de Kay Jewelers, su nuevo socio de marca. Junto a un Gómez Addams, realizan una coreografía que captura el espíritu macabro de la icónica familia de la TV, todo en una escenografía monocromática.

Luego, la escena se transforma en un ambiente navideño, donde Mariah Carey aparece con un brillante vestido rojo sentada en un trineo rodeado de regalos. Su compañero también se convierte en un muñeco de nieve. Al sonar “All I Want for Christmas Is You”.

Este video marca el inicio de una temporada especial para Carey, ya que su famosa canción navideña cumple 30 años en 2024. Coescrita y coproducida por Carey y Walter Afanasieff, fue lanzada el 29 de octubre de 1994 como parte de su álbum Merry Christmas .

Desde su lanzamiento, la canción se ha convertido en un fenómeno esencial de la música navideña contemporánea. Gary Trust, director de operaciones y listas de Billboard, la describe como “un regalo permanente” tanto para sus fans como para como a Mariah.

Lo notable es su lenta pero constante trayectoria hacia el éxito en las listas. Al momento de su lanzamiento en 1994, la canción no pudo entrar en el Hot 100 debido a las reglas de la época, que requerían que los sencillos estuvieran disponibles de forma física para ser considerados en la lista.

Para celebrar el aniversario de «All I Want for Christmas Is You», Mariah Carey ha planeado varias colaboraciones especiales. Además de su alianza con Kay Jewelers para el video de este año, se ha asociado con Virgin Hotels para crear bares temáticos en Estados Unidos, ofrece a los fans sumergirse en una experiencia navideña personalizada.

También, la artista preparó una serie de conciertos especiales bajo el título Merry Christmas One and All! La gira llevará el espíritu navideño a varias ciudades de Estados Unidos, donde sus fans podrán disfrutar en vivo de los clásicos de su álbum Merry Christmas y otras canciones festivas.