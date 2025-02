El mandatario asegura que no ha sido convocado a juicio y cuestiona la falta de pruebas en su contra.

Redacción. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, se refirió este miércoles a la audiencia preliminar relacionada con las investigaciones sobre presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral de 2022. En sus declaraciones, el mandatario enfatizó que no ha sido llamado a juicio y puso en duda la existencia de pruebas que lo incriminen.

“No me están convocando a juicio. Están haciendo una audiencia preliminar”, afirmó Chaves. “A mí que me enseñen el pagaré, la nota de crédito, el documento, la orden de compra. Eso es… Que lo resuelva el tribunal. ¿Verdad? Ahí no hay una sola firma mía, ni una sola evidencia. ¿Que yo debo un colón de esos? Ah, yo duermo con una paz”.

Estas declaraciones surgen en el contexto de un informe del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que señala posibles estructuras paralelas de financiamiento en la campaña que llevó a Chaves a la presidencia.

El documento, entregado a la Fiscalía General, sugiere la posible comisión de delitos electorales en los que estarían implicados el presidente y otros altos funcionarios.

La audiencia preliminar tiene como objetivo determinar si existen elementos suficientes para llevar el caso a juicio. Mientras tanto, el presidente Chaves mantiene su postura de inocencia y asegura que no hay evidencia que lo vincule directamente con las acusaciones.

El desarrollo de este proceso legal es seguido de cerca por diversos sectores del país, dado su potencial impacto en la administración actual y en la percepción pública sobre la transparencia en el financiamiento de campañas políticas en Costa Rica.