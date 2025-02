Emprendimiento surgió en plena pandemia y hoy se consolida en Cartago con planes de expansión

Cartago. Lo que inició como una alternativa para generar ingresos en medio de la pandemia, hoy es un negocio consolidado que se ha convertido en una parada obligatoria para los amantes de la gastronomía mexicana en Costa Rica.

Se trata de Bukis Tortas Mexicanas, la pyme creada por la mexicana Carol Valenzuela, quien llegó al país en 2015 y encontró en el emprendimiento una oportunidad de crecimiento personal y profesional.

Desde su restaurante ubicado en el centro comercial La Hacienda, en El Guarco de Cartago, Valenzuela busca posicionar la torta mexicana como un producto emblemático, al mismo nivel de los tacos.

“Queremos que la gente conozca más sobre las tortas mexicanas y les dé una oportunidad, porque también forman parte de nuestra gastronomía. Son una opción deliciosa y rápida”, afirmó la emprendedora, quien es tecnóloga en alimentos y originaria de Ciudad Obregón, Sonora.

Una idea que tomó forma en tiempos difíciles

La historia de Bukis comenzó en el 2020, cuando Valenzuela enfrentó una reducción en su jornada laboral y decidió vender comida desde su casa. Su conocimiento en gastronomía norteña mexicana y su experiencia en tecnología de alimentos le permitieron crear un menú atractivo para sus vecinos.

“Nací y viví en Ciudad Obregón, en Sonora, México, y como sonorense conozco muy bien nuestra gastronomía. En la pandemia vi una oportunidad de ofrecer comida mexicana y, junto con mi esposo, hicimos un menú que enviamos por WhatsApp. La respuesta fue increíble y nos motivó a seguir”, recordó Valenzuela.

En sus inicios, no vendía tortas mexicanas, pero con el tiempo identificó que podían ser un producto ideal para un modelo de comida rápida. Además, su popularidad en la cultura mexicana, reforzada por referencias en programas como El Chavo del 8, ayudó a captar el interés de los clientes.

Un 2025 con grandes retos y crecimiento

En el 2024, Bukis fue reconocida como Emprendedora del Año en los Premios BAC Positivo, un galardón otorgado a pymes destacadas por su innovación y crecimiento.

“El premio de BAC ha contribuido bastante con el crecimiento de mi negocio. Me permitió comprar una amasadora que ha hecho más eficiente la manufactura del pan de telera, además de poder elaborar en mayor escala panadería dulce como conchas mexicanas y Rosca de Reyes”, comentó Valenzuela.

Antes de contar con este equipo, la emprendedora podía hacer solo 28 panes en un día. Ahora, gracias a la automatización del proceso, ha reducido costos operativos y ha podido concentrarse en otras áreas del negocio, como la compra de materias primas, el manejo de redes sociales y la producción de contenido para promocionar sus productos.

Mayid Sauma, vicepresidente de Banca de Personas, Medios de Pago y Pymes de BAC, destacó la importancia de iniciativas como los Premios BAC Positivo para impulsar el crecimiento de pequeños y medianos negocios.

“Escuchar estas historias de éxito nos llena de motivación para continuar apoyando a las pymes, que son el motor del desarrollo económico. A través de iniciativas como estos premios y otros programas de Desarrollo Empresarial, buscamos ofrecer más que financiamiento: brindamos formación, acompañamiento y asesoría”, señaló Sauma.

Nuevos planes y expansión

Actualmente, Valenzuela enfrenta nuevos desafíos en su rol de empresaria, desde la gestión administrativa hasta el manejo de planilla y obligaciones tributarias.

“Han sido muchos los retos, no solo en el manejo del local. He tenido que aprender sobre cargas sociales, seguros y todo lo administrativo que no tiene nada que ver con la cocina. Estos ocho meses con el local me han enseñado que hay que ser persistente y paciente para seguir adelante en este camino de emprender”, expresó la dueña de Bukis.

Con el negocio en crecimiento, su próximo objetivo es expandir la marca a otros puntos del país y llevar sus productos de panadería y sus populares tortas mexicanas más allá de Cartago.

Mientras tanto, BAC ya prepara una nueva edición de los Premios BAC Positivo 2025, cuyas postulaciones comenzarán en mayo. Para más información sobre el programa de apoyo a pymes, los interesados pueden visitar el sitio web de Desarrollo Empresarial Pymes BAC.