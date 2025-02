La empresa nacional compite en los Transport Ticketing Global Awards 2024 gracias a su innovación en pago electrónico para autobuses

La empresa costarricense OptoControl, líder en tecnología para el transporte, fue nominada al prestigioso premio Transport Ticketing Global Awards 2024, un reconocimiento a las soluciones más avanzadas en movilidad y ticketing inteligente a nivel mundial.

El proyecto de pago electrónico en autobuses de transporte público en Costa Rica, desarrollado junto al Banco Central, Mastercard y otros socios estratégicos, fue seleccionado en la categoría Best Smart Ticketing Programme – Between 200k and 1M Daily Journeys.



Esta iniciativa ha revolucionado el transporte costarricense al permitir pagos digitales mediante SINPE-TP, ofreciendo a los usuarios una solución más rápida, segura y eficiente.

Francisco Leyva, fundador y director general de OptoControl, destacó que esta nominación es un hito para la empresa y para Costa Rica, ya que posiciona al país en el mapa global de innovación en transporte. “Más de 50.000 pasajes diarios se pagan mediante este sistema, lo que demuestra su éxito y aceptación”, comentó.

La ceremonia de premiación se realizará el próximo 4 de marzo en el Royal Lancaster London, en Londres, Reino Unido.



OptoControl es la única empresa costarricense nominada en su categoría, lo que refuerza su prestigio internacional.

Actualmente, la compañía distribuye sus productos en países como México, Colombia, Argentina, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, El Salvador, Chile, Venezuela, Estados Unidos, Brasil e India.

OptoControl reafirma su compromiso con la innovación y la modernización del transporte, buscando expandirse a nuevos mercados y consolidarse como referente en soluciones tecnológicas avanzadas para la movilidad urbana.