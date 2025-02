Redacción- Este miércoles se llevaron a cabo las honras fúnebres de Geiner Zamora, el subjefe de la delegación del Organismo de Investigación Judicial de Guácimo y Pococí que fue asesinado a balazos por un sicario de una banda narco.

En medio del dolor, su esposa, Susana Lazo, compartió su pesar y al mismo tiempo, recordó con cariño que su esposo siempre fue bueno y que luchó por sus ideales hasta el momento de su muerte.

Con voz entrecortada, Lazo aseguró que su esposo fue víctima de su vocación y de su incansable lucha por la justicia.

«Me queda de recuerdo, no mataron a un criminal, lo mataron por ser bueno, lo mataron por creer en sus ideales de que la justicia tiene que prevalecer».

De igual forma, Lazo recordó la pasión con la que Zamora trabajaba y se entregaba por completo a su labor, incluso cuando las circunstancias eran difíciles.

«Sé que él amaba su trabajo, era un apasionado, sus maestros lo enseñaron a ser así y yo espero que ya que él no está, porque le encantaba enseñar lo que había aprendido, sigan saliendo más personas como él que se apasionaron por lo que hacían, que no le importaba llegar a cambiarse, y no dormir, no comer, con tal de ir otra vez a seguir buscando a esos delincuentes, sin darse por vencido, hasta lograr algún objetivo».

Más allá del dolor personal, Lazo también dejó claro que la lucha de Zamora no solo era por la justicia, sino también por todos aquellos que siguen la misma causa y que espera que su muerte sirva para que doten al OIJ de mayores y mejores recursos.

«Espero que lo que vivimos con Geiner en estos últimos días, sirva para que haya un antes y un después, que sea la semilla que se haya caído a tierra para que de un fruto y para que el OIJ pueda mejorar sus herramientas, contar con mayores herramientas para luchar contra el crimen, que eso era lo primordial para Geiner».

En sus palabras, Lazo no solo recordó el legado de su esposo, sino también la necesidad urgente de que el sacrificio de Geiner, así como el de otros agentes, no se olvide y que se tomen decisiones que fortalezcan la lucha contra la criminalidad.

«A los que tienen el poder de tomar decisiones les pido por favor, que esta muerte no sea en vano, que hagan cambios que permitan que la violencia termine, o que por lo menos diminuya».

Zamora fue sepultado este miércoles luego de una serie de honores y homenajes a lo largo del día.