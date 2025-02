Costa Rica vivirá una experiencia rejuvenecedora

Redacción. Hablar de la marca Eucerin es referirse al líder mundial en cuidado de la piel, bajo una perspectiva totalmente integral, aportando no solo cuidados médicos, sino uniendo el mundo de la medicina científica con el mundo y los resultados estéticos, comprobados y que hacen que más personas en el mundo consuma los productos.

Para este inicio de año, Eucerin luego de 15 años de estudios, comprueba que su ciencia de la piel sí funciona y lanza el nuevo Epigenetic Serum con los sorprendentes resultados que revierte la edad de la piel en 4 semanas, gracias a surevolucionario ingrediente activo, Epicelline® y la Tecnología Patentada Age Clock.

Este sorprendente producto posee como beneficios prinicipales la reversión visiblemente de los 10 signos de envejecimiento para una piel más joven, en tan solo 4 semanas, resultado clínicamente probado, proveyéndole a la piel firmeza, efecto lifting, reducción de arrugas, reducción de líneas finas, contornos mejorados, hidratación, luminosidad, rejuvenecimiento, uniformidad y suavidad.

Es así como el Epicelline® reactiva los genes de juventud y rejuvenece las células de la piel. Un serum antiedad de última generación con Epicelline® para revertir los signos del envejecimiento de la piel.

Epigenetic Serum es elaborado con ingredientes elegidos con sumo cuidado, sin comprometer nunca la calidad, actualizándolos regularmente para mejores resultados. Uno de los principales en el Epicelline®, un ingrediente que es descubierto por los científicos de Eucerin luego de analizar más de 50,000 sustancias, identificando a este un innovador ingrediente activo que reactiva los genes de la juventud en la piel desde la raíz, haciendo que las células cutáneas actúen como si fueran más jóvenes.

Otro ingrediente es el Ácido Hialurónico, con el cual Eucerin utiliza dos tipos distintos en las fórmulas de Hyaluron-Filler, Hyaluron-Filler + Elasticity, Anti-Pigment Dual Serum y Sun Photoaging Control para corregir y rellenar las arrugas de forma eficaz desde el interior:

Ácido Hialurónico de alto peso molecular (también conocido como Ácido Hialurónico de cadena larga).Permanece en la superficie de la piel y su función es mejorar la hidratación de la capa más externa de la epidermis.

Ácido Hialurónico de bajo peso molecular (también conocido como Ácido Hialurónico de cadena corta).Son moléculas con un tamaño 40 veces inferior1 a las del Ácido Hialurónico de alto peso molecular. Penetra mucho más en las capas epidérmicas, donde estimula el sistema de producción de Ácido Hialurónico de la propia piel, recuperando la humedad donde se originan las arrugas más profundas.

La Glycine Saponin o glicina saponina, también denominada extracto de germen de soja, es un ingrediente activo extraído del grano de soja. Se trata de uno de los estimuladores más efectivos del ácido hialurónico en las células de la capa dérmica de la piel y se ha demostrado que aumenta la producción de ácido hialurónico hasta en el 256% a nivel celular, según informe del estudio Saponins – a new generation of Hyaluronan-stimulating actives for human skin, S. Gallinat, F. Rippke, C. Keppler, J. Mergell, A. Bürger, F. Stäb, H.Wenck Beiersdorf AG, Hamburgo, Alemania.

El ácido glicirretínico se obtiene de las raíces de la planta china del regaliz- Glycyrrhiza glabra, y es conocido por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. También se ha visto que potencia la reparación del ADN de la propia piel, que ha resultado dañada por la radiación UV.

Toda esta tecnología de Eucerin proporciona como principales resultados una reducción de arrugas del 98%, una piel más firme en un 99%, una piel más joven en un 98%, un rejuvenecimiento de piel en un 98%, proporciona una piel de aspecto saludable en un 99% y brinda una sensación inmediatamente de la piel hidratada en un 97%, porcentajes casi perfectos para una piel saludable.

Eucerin como marca se ha dedicado a la ciencia del cuidado dermatológico de la piel durante más de 100 años. Su búsqueda constante se ha centrado en avances científicos, comprometidos con el desarrollo de soluciones efectivas, altamente tolerables y clínicamente probadas. Los efectos de sus productos para el cuidado de la piel no son solo superficiales. Como filosofía manejan el concepto donde “Si tu piel se siente mejor, tú te sientes mejor”. Ese es el poder transformador del cuidado dermatológico de la piel.

El nuevo Epigenetic Serum ya se encuentra a la venta en Costa Rica en los siguientes puntos de venta: Farmacia FIschel, Farmacia Bomba, Farmacia Saba y Farmacias Walmart.