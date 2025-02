La nueva generación de SUV sobre pasa las expectativas del mercado mundial

Hablar de Geely e innovación se ha convertido en algo habitual, porque la marca en cada lanzamiento, se supera a sí misma y a su competencia, logrando productos de gran impacto en la industria mundial automotriz.

Este año, Geely inicia el 2025 lanzando una de sus más grandes e importantes propuestas de vehículos, presentada bajo el concepto “La nueva generación de SUV” y personificada por el nuevo Geely EX5, un automóvil 100% eléctrico que traza un antes y un después en la historia de la compañía, ya que se convierte en el primer modelo de la marca que entra al mercado europeo y con una calificación de 5 estrellas en seguridad, otorgada por la máxima autoridad: la organización Euro NCAP.

Conceptos como inteligente, confortable y seguro, son valores que proporciona este nuevo modelo que posee innovaciones de última generación y que se armonizan con su propio comando de voz con más de 200 posibilidades que convierten la conducción en un asistente personal en temas de practicidad a la hora de manejarlo, una novedad que, sin lugar a dudas, mantendrá y hará escalar a Geely en nuestro país, recolocándolo como la marcha china número 1 de Costa Rica y la número 5 del mercado.

Con un estilo futurista y disponible en 5 colores que lo refuerzan, el Geely EX5 posee un motor eléctrico PMSM con una potencia de 160KW (214HP), un torque de 320NM y una autonomía de ≤480 NEDC. Su capacidad de carga directa de 100kw le permite una carga rápida de 10% a 80% en 28 minutos.

En cuanto a su exterior, el EX5 posee el diseño de un SUV amplio y espacioso, convirtiéndolo a primera vista en un modelo altamente atractivo y que, además, posee el coeficiente aerodinámico que le permite tener un desempeño y rendimiento excepcional, es un reto que solo las marcas más importantes del mundo pueden lograr, con una tracción 4×2 y una aceleración de 0 a 100km en 9,9s.

Entre los beneficios externos, el Geely EX5 posee luces adaptativas que modificarán su intensidad de forma automática para evitar deslumbrar al conductor del auto del frente. Las manillas retráctiles se suman al concepto de diseño del modelo y le agregan un toque muy elegante y futurista que también contribuye con la aerodinámica de este increíble SUV 100% eléctrico.

Un detalle muy visible son sus aros de lujo, que enmarcan todo el concepto, siempre sumando belleza y elegancia con diferentes medidas según la versión y mejorando su coeficiente aerodinámico.

El interior del Geely EX5 es uno de los factores que más impresionan de este SUV, logrando la máxima expresión de un concepto elegante y minimalista, construido con materiales de alta calidad para ofrecer un habitáculo espacioso, ergonómico y acogedor, con un panel información, entretenimiento y control, desde donde se comanda todo el vehículo.

La inmensa pantalla central de 15.4″ de este elegante SUV, le permitirá acceder de forma táctil y muy intuitiva a la mayoría de controles y funciones de este vehículo eléctrico, que cuenta con asiento del piloto y copiloto con ajustes eléctricos, equipados con ventilación y memorias (incluyendo espejos retrovisores). Así mismo, estos asientos delanteros ofrecen masajeador para una experiencia sensorial de gran valor.

El ambiente te envuelve a simple vista, pero su sonido inmersivo se encarga de adentrarte en una tecnología compuesta por 16 parlantes de alta fidelidad (2 en la cabecera del piloto), para disfrutar al máximo la experiencia musical a bordo.

La certificación de seguridad europea de 5 estrellas se sustenta en un concepto profundo donde para el Geely EX5 la seguridad no es un lujo, sino un compromiso de seriedad de este moderno SUV que cuenta con los elementos más avanzados de seguridad activa y pasiva de su categoría, tales como sensores de punto ciego, un elemento adicional a las avanzadas ayudas a la conducción, el control crucero inteligente, el asistente de mantenimiento de carril y el sensor frontal de mitigación de colisiones.

Las modernas cámaras 360 de alta definición, se unen a ese compromiso en la seguridad, cubriendo cuatro puntos del carro, con la función de apoyar en la conducción para una mayor visibilidad y seguridad en las maniobras de parqueo

Si bien es cierto que los airbags se han convertido en un elemento estándar en la seguridad de los vehículos, es bueno saber que las versiones del SUV EX5 cuentan con airbags laterales y airbags de cortina, que complementan muy bien la seguridad global del vehículo que cuenta con una estructura de cabina muy rígida.

Imaginarse disfrutando del EX5, con un masaje y un sonido inmersivo que se conviertan en compañeros diarios en la ciudad o fuera de ella, no es difícil, realmente lo complicado será dejar el recinto que produce Geely en cada conducción, ya que, además, cuenta con elegantes luces interiores de ambientación, provocando una atmosfera interior única y una experiencia diferente, con otras comodidades como el wireless charger.

El nuevo Geely EX5 está hecho más allá de la experiencia, se pensó para solventar no solo la necesidad de transporte, sino hacerlo de manera 100% eléctrica y con un alcance en sus prestaciones tan versátiles, que este SUV se convierte en su asistente personal en carretera.

Para Costa Rica se tienen las versiones disponibles del NEW EX5EV GT, el NEW EX5 EV GT+ y el NEW EX5 EV GT+ SPORT, con precios a partir de $29,900.

Veinsa Motors tiene más de 15 años de representar, con éxito en el país a la marca Geely. Este nuevo modelo puede apreciarse en cualquiera de las 10 sucursales Veinsa en todo el país o en las dos exclusivas de la marca Geely ubicadas en el este y en La Uruca.