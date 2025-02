Redacción- A pesar de la eliminación del Deportivo Saprissa de la Copa de Campeones de la Concacaf, tras perder 2-0 ante Vancouver Whitecaps (3-2 en el global), el entrenador José Giacone mantiene la calma sobre su puesto y asegura que el resultado no afectará su futuro en el club. El cuadro morado luchó hasta el final, pero no logró superar al equipo canadiense, quedando fuera de la competencia internacional. «Esto no va a dictaminar nada para mi futuro, seguimos adelante», aseguró el entrenador durante la conferencia de prensa posterior al partido Giacone también analizó el desempeño de su equipo y dejó claro que, aunque la eliminación fue dolorosa, los jugadores dieron lo mejor de sí. «Una derrota dolorosa ante un equipo que es fuerte a nivel de inversión. Pero bueno, competimos, los jugadores dejaron todo en la cancha y a ellos no les puedo reclamar la falta de esfuerzo, fueron desatenciones las que nos terminan costando la eliminación», explicó el técnico. Aunque Saprissa no alcanzó su objetivo de avanzar a la siguiente fase, Giacone destacó que el equipo sigue en proceso de crecimiento y mejora. «No se logró el objetivo, pero hay que seguir creciendo», afirmó con optimismo. El estratega también hizo referencia a los esfuerzos ofensivos del equipo durante el encuentro, donde, a pesar de realizar cambios para mejorar el ataque, no pudieron concretar las oportunidades. «Todo lo que teníamos en ofensiva lo pusimos, metimos al rival en su área, pero no pudimos (…) No lo considero como un fracaso. El equipo compitió a nivel internacional y por cosas del fútbol se nos negó el resultado», comentó el timonel. Con esta derrota, Saprissa suma otro fracaso internacional en una racha que ya cumple 13 años sin avanzar de la primera ronda de la competición.