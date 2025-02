Asegura que su hermano es capaz de cualquier cosa y que teme por su vida y la de su familia

Redacción- Un estremecedor relato ha emergido del caso del asesinato de los primos Barboza en el bar Dude’s, en Heredia.

Se trata de la declaración del hermano de Jean Franco Segura Gómez, principal sospechoso del doble homicidio, la cual fue revelada por CRHoy.