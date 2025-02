Redacción- La Municipalidad de San José emitió una alerta ante un creciente número de llamadas telefónicas fraudulentas realizadas por personas inescrupulosas que están suplantando a funcionarios municipales.

Estas llamadas están ofreciendo información falsa sobre el proceso de bienes inmuebles y, en algunos casos, enviando enlaces con el objetivo de estafar a los ciudadanos.

Las autoridades advierten que la Municipalidad de San José no está realizando llamadas ni enviando enlaces relacionados con procesos de bienes inmuebles.

Este tipo de engaño tiene como fin robar información personal y realizar transacciones fraudulentas, por lo que es fundamental que los ciudadanos se mantengan alerta.

Recomendaciones para evitar ser víctima de estafas:

1. No responda ni haga clic en enlaces sospechosos enviados por números desconocidos o correos electrónicos no oficiales.

2. Verifique siempre la información a través de los canales oficiales de la Municipalidad de San José, como su página web o número de contacto oficial.

3. No proporcione información personal ni financiera a través de llamadas telefónicas no solicitadas.

¿Qué hacer si ha sido víctima de una estafa?

– Denuncie inmediatamente ante la Fuerza Pública y comunique el hecho a la Municipalidad de San José.

– Informe al banco o entidad financiera sobre cualquier transacción sospechosa realizada a través de los enlaces fraudulentos.

– Bloquee el número o correo electrónico que haya utilizado el estafador para evitar más engaños.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que permanezca vigilante y no ceda ante este tipo de engaños.