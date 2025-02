La disputa entre la actriz costarricense y su exnuera sube de tono con nuevas declaraciones y recursos legales.

Redacción. El enfrentamiento legal entre Maribel Guardia e Imelda Garza por la custodia de José Julián, hijo del fallecido Julián Figueroa, sigue sin tregua. A pesar de que la actriz tiene la tutela provisional del menor, la madre biológica no se da por vencida y continúa su lucha en los tribunales y en redes sociales.

En un reciente mensaje publicado en plataformas digitales, Garza recordó a su expareja, compartiendo un emotivo video en el que aparece con su hijo en brazos, mientras este le da un beso en la mejilla. En la descripción del material, la joven madre dejó un mensaje contundente:

“Perdimos a uno y siempre va a vivir en nuestros corazones; pero quedamos dos y ¡vamos a pelear! No nos pueden separar. Por Julián, por José Julián y por mí”.

Un conflicto que escala

En los últimos meses, la relación entre Guardia y Garza pasó de ser aparentemente cordial a un enfrentamiento abierto, tanto en el ámbito legal como mediático. Recientemente, Imelda Garza denunció a la actriz costarricense por “desaparición forzada” del niño, asegurando que no ha podido convivir con él como debería.

“Maribel, lamento mucho la muerte de Julián, es algo que a mí también me dolió muchísimo; pero ahora me has hecho vivir en carne propia lo que se siente perder a un hijo, y te pido de madre a madre que te detengas”, expresó Garza en su reclamo.

Por su parte, Maribel Guardia respondió a las acusaciones con un comunicado en sus redes sociales, en el que negó las afirmaciones de su exnuera y aseguró que todo el proceso sigue su curso en los tribunales.

Mientras el caso avanza, la incertidumbre sobre el futuro de José Julián continúa, y la batalla entre ambas mujeres parece estar lejos de llegar a su fin.