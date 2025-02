Investigación apunta a represalia por operativos contra el crimen organizado en la zona

Redacción. Un grupo criminal con operaciones en Guápiles y Turrialba estaría detrás del atentado contra Geiner Zamora Hidalgo, subdirector de la oficina regional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Pococí.



La noche del viernes, un sicario le disparó tres veces mientras se encontraba en un bar de la zona, dejándolo en estado crítico.

Las investigaciones del OIJ señalan que la red delictiva habría contratado al joven atacante como parte de una represalia por las recientes acciones policiales contra el crimen organizado en la región.

Zamora lideraba investigaciones sobre narcotráfico y sicariato, enfocándose en bandas que operan en el Caribe y el Valle Central.

Sicario sin experiencia fue capturado en menos de 12 horas

El atacante, un joven de 20 años de apellido Guadamuz, fue detenido en La Rita de Pococí menos de 12 horas después del atentado.

Aunque no tiene antecedentes ni experiencia en sicariato, testigos, cámaras de seguridad y otras pruebas lo vinculan al caso. Además, presentaba una lesión en la mano derecha que le dificultaba accionar el arma.

Las autoridades creen que la red criminal utilizó a Guadamuz como un ejecutor fácil de reclutar, evitando comprometer a sicarios más experimentados.

Durante el operativo, el OIJ también detuvo a tres sospechosos más, entre ellos Núñez, de 30 años, señalado como cabecilla del grupo que habría ordenado el ataque.

Droga, armas y dinero en bodega clandestina

En una vivienda abandonada utilizada como bodega por la organización, el OIJ decomisó varios paquetes de cocaína, marihuana, armas de fuego, municiones y dinero en efectivo. También se encontraron celulares y documentos con registros de cuentas vinculadas al narcotráfico.

OIJ mantiene operativos en la zona

El director del OIJ, Randall Zúñiga, confirmó que la principal hipótesis es que el atentado fue ordenado por una red criminal con vínculos en Guápiles y Turrialba. “Esperamos encontrar más evidencia que confirme que esto fue una represalia directa por las investigaciones en la zona”, indicó.

Por su parte, el subdirector del OIJ, Michael Soto, advirtió que la institución no cederá ante amenazas. “La criminalidad ya no es la misma, pero el OIJ no tiene miedo”, sentenció.