Redacción- Una desgarradora tragedia ocurrió en Detroit este pasado lunes, cuando dos niños, de 9 y 2 años, fueron hallados sin vida en el interior de una furgoneta estacionada en el garaje del Hollywood Casino, en Greektown. La familia, que se encontraba en situación de calle, utilizaba el vehículo como refugio temporal. La causa preliminar de su muerte apunta a una posible hipotermia, ya que el vehículo se quedó sin combustible, dejándolos expuestos a temperaturas extremas sin calefacción.

La madre de los niños había estacionado la furgoneta alrededor de la 1 a.m. en el garaje del casino, donde se encontraba junto a sus cinco hijos. Sin embargo, cerca del mediodía, la mujer notó que su hijo de 9 años no respiraba. En lugar de llamar a emergencias, contactó a un amigo para que lo trasladara al hospital. Poco después, la abuela de los niños llamó para informar que la niña de 2 años también había dejado de respirar. El mismo amigo regresó para llevar a la niña al hospital, pero ambos niños fueron declarados muertos a su llegada.

La familia estaba viviendo en la furgoneta y, al parecer, el vehículo se quedó sin gasolina o sufrió algún tipo de fallo mecánico, lo que impidió que la calefacción funcionara en medio de la tormenta invernal que azotaba la ciudad. Los niños, vestidos con ropa inapropiada para las bajas temperaturas, eran vulnerables al frío. La niña de 2 años llevaba solo un pañal desechable y una camiseta, mientras que el niño de 9 años vestía una camiseta y pantalones deportivos. En la furgoneta solo había un par de mantas, insuficientes para protegerlos de las bajas temperaturas.

El Capitán de la Policía de Detroit, Nathan Duda, expresó su consternación por lo sucedido: “Esto fue innecesario. No tenía que haber pasado de esta manera. Si se hubiera buscado ayuda a tiempo, la tragedia podría haberse evitado”. En respuesta a la situación, la policía de Detroit ha abierto una investigación criminal para determinar si hubo negligencia por parte de la madre o de otros adultos responsables. La madre fue detenida para ser interrogada, aunque no se encuentra bajo custodia formal. Las autoridades no descartan presentar cargos penales en su contra, y los Servicios de Protección Infantil ya están involucrados en el caso.

Chiara Clayton, representante de Detroit Rescue Mission Ministries, recordó que existen refugios disponibles para personas sin hogar, los cuales funcionan las 24 horas del día, incluso durante la noche. “Nuestros refugios no cierran. Siempre hay alguien trabajando. Los servicios son realmente necesarios durante la noche”, explicó Clayton. Esto resalta la urgente necesidad de recursos adecuados para personas sin hogar en Detroit.

El Capitán Duda también hizo un llamado a la comunidad para denunciar casos de personas en riesgo: “Si ven a alguien necesitado, llamen a la policía. Podemos ayudar”. Las autoridades instan a que, si se encuentran personas sin hogar o en situaciones peligrosas, se comuniquen con la línea de ayuda para personas sin hogar en Detroit al 866-313-2520.

Mientras la investigación continúa, este caso pone de relieve las alarmantes dificultades que enfrentan las familias sin hogar, especialmente en condiciones climáticas extremas, y la falta de acceso adecuado a refugios y servicios de emergencia para prevenir tragedias como esta.