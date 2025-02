Redacción- El sector turístico de Costa Rica alcanzó cifras históricas en 2024, cerrando el año con un ingreso récord de US$ 5434 millones en divisas, lo que representa un incremento de US$ 682 millones en comparación con 2023. Este aumento demuestra el crecimiento sostenido del turismo como motor clave de la economía nacional. Además del éxito económico, el empleo turístico también registró un aumento significativo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 183,016 personas trabajaron en actividades relacionadas con el turismo, lo que representa un incremento de 19,767 puestos de trabajo respecto al año anterior. Este crecimiento posiciona al turismo como una de las principales fuentes de empleo del país, con un 7,7% de la fuerza laboral ocupada en este sector. El impacto del turismo se extiende más allá de las cifras, ya que genera beneficios para miles de familias y comunidades en todo el país. Si se incluyen los empleos directos e indirectos, el total de puestos vinculados al turismo asciende a 549,048, representando cerca del 25% de la población económicamente activa. La exitosa gestión del sector fue reconocida a nivel internacional, con Costa Rica obteniendo cuatro premios en los Adrian Awards 2025, los «Óscar» del marketing turístico. La campaña «More Essential Than Ever» recibió los premios Platino y Oro, y la «Semana del Bienestar: Viajes de Transformación» obtuvo el Oro en Marketing de Influencia. También se destacó la campaña «Leave No Trace» con un premio Plata en Responsabilidad Social Corporativa. Estas cifras y reconocimientos confirman el papel estratégico del turismo como uno de los pilares fundamentales de la economía costarricense.