Redacción- Un hombre fue asesinado este jueves, a plena luz del día, en la Ciudadela 15 de Setiembre, en Hatillo.

De múltiples impactos de bala, el hombre fue asesinado en vía pública, a eso de las 12:27 del mediodía. Según la información proporcionada por la Cruz Roja Costarricense (CRC), al llegar al lugar, los paramédicos comprobaron que la víctima ya no tenía signos vitales. Tras una revisión preliminar, los cruzrojistas le detectaron múltiples impactos de bala en su cuerpo. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hizo cargo del caso y comenzó con las investigaciones para determinar los detalles del crimen y dar con los responsables. Mientras tanto, los agentes judiciales trasladaron a la víctima, quien no ha sido identificada, a la Morgue Judicial para realizarle la respectiva autopsia. Las autoridades no han revelado mayores detalles sobre los motivos detrás del asesinato ni la identidad de la víctima, por lo que se mantienen las investigaciones abiertas.