Redacción- Los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) están tomando acciones urgentes para reprogramar las citas médicas que se vieron afectadas por la caída de los sistemas informáticos el pasado jueves.

De acuerdo con los hospitales afectados, como el San Juan de Dios, Rafael Ángel Calderón Guardia, Maximiliano Peralta y William Allen, entre otros, ya se han puesto en marcha planes de reprogramación mediante sus equipos de REDES y secretarías de jefaturas de servicio, quienes están contactando a los pacientes que no pudieron ser atendidos. El Hospital San Juan de Dios informó que aquellos pacientes cuya atención no fue posible por razones clínicas o materiales están siendo priorizados en la reprogramación de acuerdo con el nivel de urgencia o vulnerabilidad de su situación. Por otro lado, el Hospital México, a través del coordinador de Consulta Externa, doctor Emilio Garro Mena, indicó que están trabajando en la reprogramación de citas y contactarán a los pacientes en los próximos días. En cuanto al Hospital Nacional de Niños, su director, doctor Carlos Jiménez Herrera, destacó que no se suspendió la atención en consulta externa. Aunque hubo inconvenientes debido a la falta del expediente electrónico, los pacientes fueron atendidos de manera física, y no se registraron afectaciones en las salas de operaciones ni en otros procedimientos médicos. En el Hospital William Allen Taylor de Turrialba, la directora, doctora María José Solano Fallas, aclaró que solo nueve pacientes no fueron atendidos debido a la falta de los estudios necesarios para su valoración preoperatoria, pero sus citas se reprogramarán para la próxima semana en tiempo extraordinario. Los directores de los hospitales destacaron que, a pesar del incidente, las afectaciones fueron mínimas gracias a la rápida implementación de protocolos de contingencia que permitieron la atención continua de los pacientes a través de registros manuales, minimizando el impacto del problema informático. Asimismo, los hospitales, como el Maximiliano Peralta Jiménez en Cartago, también utilizaron formularios de respaldo para mantener la atención en los diferentes servicios. Solo en casos donde el expediente electrónico era crucial para la toma de decisiones, se canceló la atención, pero se reprogramará a los pacientes en el corto plazo. Según la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones, el fallo en los servidores institucionales ocurrió alrededor de las 11:30 a.m. y fue resuelto a las 4:00 p.m. Este incidente no afectó los sistemas de SICERE ni de Pensiones. La CCSS solicita a las personas afectadas que estén pendientes de ser contactadas por los funcionarios de los hospitales para la reprogramación de sus citas. Además, la institución recuerda que no se solicita información sensible ni económica de los pacientes por teléfono.