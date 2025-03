El fenómeno será visible en todo el país y teñirá la Luna de rojo durante más de una hora

Redacción. Esta noche, Costa Rica será testigo de un eclipse lunar total, un evento astronómico en el que la Tierra bloqueará la luz del Sol y proyectará su sombra sobre la Luna, dándole un tono rojizo conocido como “Luna de Sangre”.

El eclipse iniciará a las 9:57 p.m., pero la fase más impresionante será entre 12:26 a.m. y 1:31 a.m., cuando la Luna estará completamente eclipsada. El evento concluirá a las 4:00 a.m.

Horarios clave del eclipse en Costa Rica:

• 9:57 p.m. – Inicio del eclipse penumbral (leve oscurecimiento).

• 11:09 p.m. – Inicio del eclipse parcial (la sombra oscura empieza a cubrir la Luna).

• 12:26 a.m. – Inicio del eclipse total (Luna completamente roja).

• 12:58 a.m. – Punto máximo del eclipse.

• 1:31 a.m. – Fin del eclipse total (la Luna comienza a salir de la sombra).

• 4:00 a.m. – Fin del eclipse penumbral (evento finaliza).

El eclipse será visible sin necesidad de equipo especial y no representa ningún riesgo para la vista. Sin embargo, se recomienda buscar un sitio con poca contaminación lumínica para disfrutarlo mejor. Unos binoculares o telescopio pueden mejorar la experiencia al revelar detalles de la superficie lunar.

Las condiciones del tiempo son favorables, con cielos mayormente despejados en gran parte del país.

Este es el primer eclipse lunar total visible en Costa Rica en más de dos años y no se repetirá otro similar hasta 2029. Es una oportunidad única para observar cómo la Luna cambia de color en el cielo nocturno y recordar nuestro lugar en el universo.

¡Levante la mirada y disfrute del espectáculo celeste de la Luna de Sangre!