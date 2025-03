Redacción- Un fraude en la organización de bodas ha dejado a más de 20 parejas de novios y novias sin los servicios que previamente habían contratado y pagado por adelantado para vivir el día de sus sueños.

La empresa en cuestión, Imagina CR Producciones, ofrecía paquetes de bodas todo incluido, los cuales se ajustaban según la cantidad de invitados, lo que permitía a las parejas contratar una variedad de servicios para su gran día, desde el catering hasta músicos y decoración.

Sin embargo, a lo largo del tiempo, las parejas comenzaron a notar una serie de irregularidades en el servicio, lo que las llevó a sospechar que algo no estaba funcionando correctamente.

De acuerdo con los testimonios de las víctimas, las parejas comenzaban a realizar pagos periódicos para asegurar su boda, con la promesa de que recibirían un evento completamente organizado. No obstante, al parecer, los organizadores de la empresa no estaban utilizando los pagos para planificar las bodas de los novios, sino que desviaban el dinero hacia otros eventos más cercanos, dejando las bodas de algunas parejas desatendidas.

Los problemas empezaron a notarse cuando algunos proveedores no se presentaban el día del evento, a pesar de que los novios ya habían pagado por esos servicios. Por ejemplo, en algunas bodas se contrató a un saxofonista o violinista, pero ninguno de estos músicos llegó el día señalado. Esto generó desconcierto entre los novios, quienes comenzaron a descubrir que no todos los servicios que se les habían prometido estaban siendo entregados.

Lo más grave ocurrió el pasado sábado, 22 de marzo, cuando se presentó el primer caso de una boda en la que no apareció ningún proveedor. Los novios llegaron al lugar de la celebración, pero lo encontraron completamente vacío, sin decoración, sin el banquete ni los servicios que habían contratado.

Este evento fue el detonante que llevó a varias parejas afectadas a alzar la voz y denunciar públicamente el fraude.

Investigaciones preliminares sugieren que los organizadores de la empresa utilizaban los pagos realizados por las parejas para financiar bodas de otros clientes, dejando en el aire las celebraciones de aquellos que habían pagado con antelación.

Los novios afectados comenzaron a notar que las citas para las pruebas de flores, menú y otros detalles fueron canceladas sin previo aviso, y los organizadores comenzaban evadir sus mensajes, lo que aumentó las sospechas de que algo no estaba bien.

El modus operandi de la empresa parecía ser sistemático: los pagos de las parejas no se destinaban a los proveedores correspondientes, sino que eran desviados para cubrir otros compromisos inmediatos o para financiar bodas de otras parejas, que tal vez no estaban al tanto de la situación.

Mientras tanto, los novios, que confiaban en el proceso y habían realizado los pagos correspondientes, se encontraban con que no se estaban cumpliendo sus expectativas.

«Siempre tuve una espinita con ellos pero ya no había cuenta atrás, cuando revisamos el contrato ya habían pasado los días para cancelar todo con ellos. Hoy nos escribieron del lugar del evento y todo ha sido un farsa y puros engaños. A 13 días con el dolor en mi corazón tengo que avisarle a mis invitados que no hay boda. Los proveedores nos dicen que ellos solo le habían pagado la reserva, ya nosotros nos pedían adelantos. Nunca pensé que nos fuera a pasar esto, porque a pesar de lo pésimo organizadores que eran, veía que habían bodas que se llevaban a cabo», contó una de las afectadas de apellido Gutiérrez.

El caso de la boda del 22 de marzo, donde no hubo ningún proveedor presente, es solo la punta del iceberg. Al parecer, ya existían quejas previas de otras parejas que experimentaron problemas similares, como la falta de los servicios contratados o la cancelación de citas y pruebas.

Por el momento, ninguna de estas parejas ha logrado obtener una respuesta satisfactoria por parte de la empresa.

Así lo han hecho saber en diversos grupos de bodas y novias en el país, donde desde ya se organizan para interponer una denuncia colectiva por estafa.

Según conoció AM Prensa, ya algunas parejas han tomado acciones legales en cuanto a esta situación.

«Actualmente tenemos una denuncia interpuesta, pero sentimos la responsabilidad de advertir a otras parejas. Sabemos que no somos los únicos afectados y que incluso ellos amenazan con denunciar a quienes hacen esto público. Desde el inicio, la comunicación para la planeación de nuestra boda fue pésima: no contestan, dan largas y aseguran tener proveedores reservados cuando en realidad no han hecho nada. En nuestro caso, descubrimos que el dinero que les entregamos nunca llegó a los proveedores. Ahí empezó nuestro calvario. Ellos desaparecen, no dan explicaciones y jamás se hacen responsables», indicó una de las víctimas de apellido Corrales.

AM Prensa intentó contactar a la empresa por medio de llamadas telefónicas; sin embargo, no fueron atendidas. De igual forma, se enviaron mensajes de WhatsApp, pero ni siquiera fueron entregados.