Redacción- El hombre que fue detenido este pasado fin de semana por grabar las partes íntimas de una niña de 4 años, según denunció su madre, quedó en libertad y sin medidas cautelares.

Así lo confirmó a AMPrensa.com el Ministerio Público, donde informaron que los hechos se investigan bajo el número causa 25-000099-1360-PE.

Según detalló el departamento de prensa del MP, al hombre se le tomó la declaración y se confirmó que contaba con arraigos procesales, por lo que se le dejó en libertad y sin medidas.

Además, la decisión se basó en as evidencias que se tienen sobre el caso en este momento de la investigación.

«La Plataforma Integrada de Servicios a la Víctima (PISAV), sede La Unión, confirmó que recibió una denuncia, a la cual se le designó el número de causa 25-000099-1360-PE.

A esta persona se le tomó la declaración indagatoria y, tras valorarse sus arraigos procesales, así como la prueba existente en este momento, se determinó que, por ahora, puede permanecer apegada al proceso sin la necesidad de cumplir medidas cautelares», informó el departamento de prensa del MP.

La investigación ahora continuará su rumbo en la Fiscalía de La Unión, localidad donde ocurrieron los hechos el pasado domingo 9 de marzo.

El caso ocurrió en la zona de juegos del área de juegos de Terramall, cuando, según la madre de la niña, ella sorprendió al hombre filmando las partes íntimas de su hija.

De acuerdo con la versión extraoficial del caso, todo inició cuando la pequeña salió con su madre y su familia de misa en un templo cercano. Ahí, el hombre las vio y las siguió hasta el centro comercial, donde iban almorzar.

En el lugar, según denunció la madre a la ONG Mujeres Alerta Costa Rica, el hombre usó su celular para tomarle fotografías a la pequeña, de 4 años, y de sus partes íntimas.

«Ayer salí de misa y me dirigí con mi hija de 4 años a almorzar al Terramall en donde ya se encontraba el resto de mi familia, este sujeto (que también estaba en misa) venía detrás de nosotras y se sentó justo en la mesa a la par de nosotras, seguimos normal compartiendo como familia y consumiendo alimentos y me percaté que el muy asqueroso estaba grabando las piernas y las partes íntimas de mi hija y no solo grabó a mi hija sino que también la cámara enfocaba el tobogán de la zona de niños del food court», explicó la madre.

Ante la situación, la madre llamó a la seguridad del comercio, pero no recibió la ayuda esperada, por lo que avisó la Fuerza Pública. Los policías llegaron al lugar y detuvieron al hombre, quien fue identificado como de apellido Bonilla.

«En el sitio, la madre de una menor de edad indicó que un hombre, que posteriormente fue identificado como de apellido Bonilla, presuntamente estaba grabando sin consentimiento a su hija. Se aprehendió al sospechoso y fue puesto a las órdenes de las autoridades judiciales», informó el Ministerio de Seguridad Pública ante la consulta de este medio.

Sin embargo, antes de ser detenido, Bonilla habría confesado a la madre de la niña lo que había hecho, así como sus motivos.

«El sujeto confesó a voces abiertas que él “lo hacía para satisfacer sus necesidades porque nunca había estado con una mujer, que había tenido una crianza difícil, que por eso lo hacía y que nunca lo habían agarrado pero por un descuido de él puso el celular en mala posición por eso lo vi pero que él no le hace daño a nadie», indicó la madre.

Por su parte, el centro comercial emitió un comunicado en sus redes sociales condenando lo sucedido, poniéndose a la disposición de la familia y pidiendo disculpas.

«Frente a lo acontecido el pasado domingo 9 de marzo, el centro comercial Terramall manifiesta que condena todo acto contrario a la ley, la moral y las buenas costumbres.

Estamos llevando a cabo la investigación respectiva a fin de determinar las

responsabilidades pertinentes.

Lamentamos profundamente el momento desagradable que vivió esta familia, a quien reiteramos nuestra disposición de colaboración dentro de este proceso.

Como espacio familiar, nuestra prioridad siempre será mantener un ambiente acorde para el disfrute y que garantice la seguridad de nuestros clientes», informó Terramall.