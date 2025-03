Redacción- A miles de kilómetros de distancia, donde el frío y la nieve dominan el paisaje, un grupo de atletas costarricenses se prepara para enfrentar el reto de sus vidas. La delegación de Olimpiadas Especiales Costa Rica se alista para viajar a Italia con un solo sueño: ser protagonistas en los Juegos Mundiales de Invierno de Olimpiadas Especiales, que se celebrarán en Turín en marzo de 2025.

Aunque Costa Rica es un país tropical, donde los deportes de invierno no tienen espacio habitual, esto no ha sido un obstáculo para nuestros valientes atletas. Este equipo ha trabajado incansablemente, superando las barreras del clima, el idioma y la cultura diferente, demostrando que los sueños no entienden de fronteras.

Con 14 atletas, 4 entrenadores, 2 delegados y un médico, nuestra delegación competirá en dos emocionantes disciplinas: floorball y caminata sobre nieve. La selección de floorball comenzó desde cero, sin antecedentes de una liga competitiva, pero con el corazón lleno de pasión y determinación. Aprovechando el conocimiento técnico del hockey y con equipo especializado, los atletas han alcanzado un nivel impresionante y están listos para competir de igual a igual.

Por otro lado, los seis atletas que participarán en la caminata sobre nieve entrenaron en el terreno irregular del Volcán Irazú y la arena de las playas costarricenses, lugares que, aunque no se asemejan a la nieve, han sido clave para alcanzar un nivel competitivo capaz de enfrentar las montañas heladas de Sestriere, Italia.

“El sueño nunca murió”, expresó Jorge Ramos Bonilla, entrenador de floorball, quien ha sido testigo de cómo este equipo ha perseverado durante los últimos tres años, superando obstáculos que parecían insuperables. Desde el 2021, cuando el sueño de participar en los Juegos Mundiales de Kazán 2022 se interrumpió por la pandemia y la guerra en Ucrania, hasta hoy, los atletas han mantenido viva su esperanza, su amor por el deporte y su deseo de representar a Costa Rica con orgullo.

Entre el 8 y el 15 de marzo, nuestros atletas estarán en competencia junto a 1.500 deportistas de 100 delegaciones de todo el mundo. La cita mundial es mucho más que una competencia deportiva; es una celebración de la inclusión, la aceptación y la unidad global. Es un espacio donde el espíritu humano trasciende las diferencias, donde el esfuerzo y la dedicación son los verdaderos campeones.

Cada paso que den los atletas costarricenses en las montañas de Sestriere y en la pista del Analpi Arena en Turín será un testimonio de su valentía y su compromiso. Costa Rica, un país de sol y calor, llevará consigo un mensaje de esperanza, de lucha y de superación. Nuestros atletas no solo competirán por medallas, sino para demostrar que no hay barreras que impidan que los sueños se hagan realidad.