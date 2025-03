El Vaticano confirma que el Pontífice descansó bien, aunque su estado de salud sigue siendo delicado

El Papa Francisco pasó una noche tranquila en el hospital Gemelli de Roma, donde permanece internado desde el 14 de febrero. Así lo confirmó la Oficina de Prensa de la Santa Sede en un comunicado emitido la mañana de este 3 de marzo.

A pesar de esta noticia alentadora, el Vaticano mantiene la cautela respecto a la evolución del Pontífice.

A última hora del domingo, se informó que su estado clínico es «estable», aunque complejo, por lo que «el pronóstico sigue siendo reservado».

Según el reporte oficial, el Papa no ha presentado fiebre y no ha requerido ventilación mecánica no invasiva, solo oxigenoterapia de alto flujo.

Además, no se han registrado complicaciones derivadas del broncoespasmo que sufrió el pasado viernes. Sin embargo, las autoridades médicas advierten que «el riesgo de criticidad permanece».

El mundo católico sigue atento a la evolución de la salud del Santo Padre, mientras continúan las oraciones por su pronta recuperación.