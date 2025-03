Redacción- Heraeus Medevio, reconocido socio integral en diseño, desarrollo y manufactura para fabricantes de equipos originales (OEM) de dispositivos médicos, ha inaugurado con éxito la Fase III de sus instalaciones en la Zona Franca La Lima, Cartago.

Esta expansión, que abarca una superficie de 11.000 m² con planes de crecimiento a 21.000 m², representa una inversión de $35 millones y marca un hito en la historia de la empresa en Costa Rica, consolidando el país como un referente en manufactura avanzada y tecnología médica. La ampliación no solo fortalece la presencia global de Heraeus Medevio, sino que también tiene un impacto significativo en la economía nacional. Se prevé la creación de 500 nuevos empleos una vez que se finalice la obra, incluyendo profesionales altamente especializados para el primer laboratorio de Investigación y Desarrollo (I+D) de la compañía en el país. Esta apuesta por el talento costarricense resalta la calidad de la mano de obra local, un factor clave que ha permitido a la empresa crecer de manera sostenida en la región. La Fase III incluye la incorporación de una nueva línea de ensamblaje de electrofisiología, que permitirá la fabricación de dispositivos médicos especializados como catéteres complejos, esenciales para tratamientos de arritmia. Este avance no solo mejora la calidad de vida de los pacientes, sino que también posiciona a Costa Rica como un centro estratégico en la producción de tecnología de punta para la salud. Heiko Specht, presidente de Heraeus Medevio, expresó que esta expansión es un paso fundamental para apoyar el crecimiento de sus clientes, asegurando que la empresa está comprometida con continuar su inversión en el país para alcanzar un crecimiento anual de dos dígitos. Además, destacó el objetivo de la compañía de mejorar 100 millones de vidas cada año a través de la innovación en dispositivos médicos. El impacto de esta expansión también fue reconocido por autoridades locales. Fernando Carazo, gerente general de Zona Franca La Lima, subrayó que Heraeus Medevio ha sido un aliado estratégico en el desarrollo del parque, destacando la capacidad de Cartago como un polo de innovación y manufactura avanzada. La ministra interina del Ministerio de Comercio Exterior, Indiana Trejos, enfatizó que el sector de ciencias de la vida, en el que se enmarca esta expansión, es clave para la economía costarricense, representando un pilar fundamental en las exportaciones del país y generando más de 55.000 empleos en el sector. Laura López, Gerente General de PROCOMER, resaltó que con la nueva etapa de expansión, Heraeus Medevio refuerza la posición de Costa Rica como un ecosistema estratégico para la manufactura de dispositivos médicos, un sector que representa el 43% de las exportaciones del país y sigue creciendo para satisfacer la demanda global. La apertura de la Fase III también se alinea con el compromiso global de Heraeus Medevio hacia la sostenibilidad, al haber implementado paneles solares que permitirán una reducción significativa de emisiones de carbono. Con una visión a futuro, la planta de Costa Rica continúa destacándose como un modelo de eficiencia energética y compromiso con el medio ambiente, siendo reconocida con la Bandera Azul Ecológica en la categoría de Construcción Sostenible. Con esta expansión, Heraeus Medevio no solo sigue fortaleciendo su liderazgo en el sector de dispositivos médicos, sino que también refuerza su compromiso con el desarrollo económico y social de Costa Rica, creando nuevas oportunidades laborales y consolidando el país como un hub de innovación y manufactura de clase mundial.