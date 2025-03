Redacción- El exministro del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Mauricio Batalla, ha decidido poner fin a sus aspiraciones políticas a futuro, desestimando cualquier posibilidad de postularse a la presidencia o vicepresidencia en las próximas elecciones de 2026.

La decisión fue anunciada en un comunicado publicado en sus redes sociales, luego de que en las últimas horas se filtraran extractos de un expediente judicial relacionado con su vida personal. Batalla, quien fue señalado en su momento como un potencial candidato para las elecciones presidenciales, expresó que la filtración de estos documentos no tiene base en su gestión pública, sino en aspectos de su vida pasada, en los que, según mencionó, fue declarado inocente por los tribunales. De igual forma, el exjerarca afirmó que la filtración de información «salió del poder judicial» y fue una táctica utilizada por aquellos que intentan desvirtuar su legado y la gestión del presidente Rodrigo Chaves. El exministro también destacó su firme apoyo al proyecto iniciado por Chaves, al considerar que el cambio que representa este movimiento es lo que Costa Rica necesita para prosperar. No obstante, dejó claro que no permitirá que su vida pasada sea utilizada para «desprestigiar un movimiento» que busca mejorar el país. En su mensaje, Batalla enfatizó que debido al amor que siente por Costa Rica y por su familia, ha decidido alejarse de la vida política por el tiempo que considere necesario. Aseguró que continuará contribuyendo desde su vida profesional, pero sin involucrarse en la arena política, al menos en el futuro cercano. «Siempre seré un ciudadano comprometido con el bienestar de Costa Rica», concluyó Batalla, agradeciendo el apoyo que recibió durante su tiempo en la función pública, donde se destacó por su dedicación a la eficacia, la eficiencia y la transparencia. De esta manera, Batalla se aparta de la política, al menos por el momento, y cierra las puertas a una posible candidatura en las elecciones presidenciales de 2026.