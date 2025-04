Redacción- El Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, se pronunció este lunes tras la negativa de la Corte Plena de extender su permiso sin goce de salario para continuar en su cargo, luego de que se venciera el plazo de su autorización el próximo 8 de mayo.

Campos expresó su desconcierto y cuestionó la decisión de los magistrados, quienes votaron en contra de su solicitud. «Desconozco el razonamiento y quiénes fueron los Magistrados que votaron en contra de otorgarme el permiso para seguir sirviendo al país como Ministro de Justicia y Paz», indicó Campos, quien también señaló que, en su opinión, esta es la primera vez en la historia reciente en la que se le niega este tipo de permiso a un funcionario del Poder Judicial para asumir un cargo en el Poder Ejecutivo. Campos comparó su situación con la de otros funcionarios judiciales en administraciones pasadas que habían recibido la aprobación para desempeñar roles en el Gobierno. «Ya hemos tenido antecedentes de miembros del Poder Judicial en gobiernos anteriores que pudieron culminar sus cuatro años, y en este caso se opta por el no. No entiendo cuál es la diferencia que están viendo hoy con la gestión que estamos realizando», manifestó. Sin embargo, el Poder Judicial informó que Campos está equivocado y que esta no es la primera vez que se niega un permiso, señalando que hasta a él mismo se le había negado uno en el pasado. «Esta no es la primera vez que la Corte niega un permiso a un funcionario judicial para asumir un puesto en el Ejecutivo, ya lo había hecho con el Fiscal Edgar Ramírez, quien realizó la gestión con el objetivo de asumir la Presidencia del PANI. Además, en marzo de 2023 se le negó el permiso al propio don Gerald, así como al viceministro de Justicia de ese entonces, Sergio Sevilla; no obstante, luego de un recurso de reconsideración a ambos se les extendió la autorización», informó el Poder Judicial. El Ministro expresó su incertidumbre sobre los motivos detrás de la decisión, y dejó entrever que podría tratarse de una diferencia por pertenecer al actual Gobierno, liderado por el presidente Rodrigo Chaves. «Incluso, hay otros funcionarios del Poder Judicial que en este momento están laborando para este Gobierno donde se les ha dado el permiso», añadió, dejando en claro su deseo de conocer los argumentos que llevaron a los magistrados a votar en contra. Campos también criticó la duración del proceso, mencionando que presentó su solicitud hace dos meses y cuestionando por qué tardaron tanto en tomar una decisión. «Hay muchos aspectos que analizar, y eso haré con mi equipo de abogados para tomar la mejor decisión», declaró, dejando abierta la posibilidad de presentar una reconsideración ante la Corte Plena. En su intervención, el Ministro de Justicia manifestó su deseo de entender por qué su caso fue tratado de manera diferente al de otros funcionarios judiciales que ocuparon cargos en el Ejecutivo en el pasado. «Quiero saber cuál es el impedimento que ven de manera objetiva para que me negaran el permiso», expresó. Además, Campos planteó la preocupación de que esta decisión pueda ser parte de un intento por limitar la libertad de expresión de aquellos funcionarios que deseen trabajar en el Poder Ejecutivo. «Lamentaría que se trate de una especie de mordaza para que los funcionarios que quieran trabajar en el Poder Ejecutivo no tengan libertad de expresión para decir las cosas», añadió, refiriéndose a su estilo directo y transparente durante su gestión.