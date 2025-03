Redacción- El Papa Francisco continúa estable y ha mostrado «leves mejoras» en su movilidad y respiración, según un informe divulgado este viernes 21 de marzo por la Oficina de Prensa del Vaticano.

El boletín subraya que los últimos días del Pontífice han estado marcados por una combinación de terapia médica, fisioterapia motora y respiratoria, además de su actividad laboral y momentos de oración. “La condición del Papa sigue siendo estable, con leves mejoras en la actividad motora y respiratoria”, se indicó en el comunicado. El informe detalla que el oxígeno de alto flujo, que había sido utilizado en días anteriores, ha sido reducido gracias a la mejora en los intercambios gaseosos, y ahora se confía más en las plaquetas nasales. El documento también menciona que la ventilación mecánica nocturna sigue suspendida, pero el Papa ha estado usando oxígeno de alto flujo durante la noche. El Vaticano añadió que la próxima actualización médica se emitirá «no antes del lunes». Con respecto al Ángelus del domingo 23 de marzo, se prevé que el Papa Francisco pueda dar un texto escrito, ya que no se menciona su participación presencial. Además, se informó que en los últimos días el Pontífice no ha recibido visitas, y que los médicos no han proporcionado un plazo estimado para su alta del hospital Gemelli, donde se encuentra desde el 14 de febrero.