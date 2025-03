Programa “Cartago Bilingüe” ofrece 150 espacios para jóvenes y adultos que deseen mejorar su perfil académico y laboral.

Desde tempranas horas de este viernes, decenas de personas llegaron al Centro Cívico por la Paz en Cartago con la esperanza de obtener un espacio en el nuevo curso gratuito de inglés que ofrece la Municipalidad.

El curso tiene una duración de un año y seis meses y está dirigido a quienes vivan en el cantón de Cartago, tengan al menos 18 años, cuenten con bachillerato en educación media y deseen mejorar sus habilidades académicas y laborales.

Las lecciones iniciarán el 21 de abril y se impartirán en seis grupos: cuatro presenciales y dos virtuales.

La matrícula abrirá el lunes 31 de marzo en distintos puntos del cantón. A las 8:30 a.m. se atenderá en el salón ADI de Llano Grande, y a las 10:30 a.m. en la Casa Cural de Tierra Blanca. El martes 1° de abril se habilitará la inscripción en la plataforma de servicios en Corralillo, también desde las 8:30 a.m.

En total hay 150 cupos disponibles y la mitad será destinada a personas en condición de pobreza, de acuerdo con la verificación del sistema Sinerube.

El programa “Cartago Bilingüe” forma parte del esfuerzo del Gobierno Local por impulsar el talento humano del cantón, con una inversión que busca generar más y mejores oportunidades para la población.

Los cupos se distribuyeron según el índice de desarrollo social de cada distrito.