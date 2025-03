Redacción- Keylor Navas presentó su equipo de motocross KN1 y, durante el evento, abordó diversos temas, incluyendo sus posibles inversiones en otros deportes y su relación con el fútbol, tanto a nivel profesional como personal.

Uno de los temas que destacó fue su posible inversión en el Deportivo Saprissa, equipo que le abrió las puertas a su importante carrera en el extranjero.

Navas mencionó que ya ha intentado invertir en fútbol en el pasado, aunque las circunstancias no lo han permitido.

«Yo lo he intentado en algún momento, pero las circunstancias, la vida misma… Es Dios el que cierra y abre puertas, pero no ha llegado ese momento en el que se pueda concretar, pero no lo descarto», aseguró.

Sin embargo, la respuesta que sorprendió a muchos fue sobre su relación con el Club Deportivo Saprissa, equipo en el que jugó antes de dar el salto al fútbol europeo.

Al ser preguntado si invertiría en el club morado, Navas con una sonrisa dijo: «Están completos ya (risas). Es el equipo que yo quiero y todo, pero de momento no está a mi alcance».

En lo que si mostró bastante interés Navas, fue por el ciclismo, deporte que le gusta a su esposa, Andrea Salas.

Navas expresó que no descartaría en un futuro invertir en un equipo de ciclismo.

«A mi esposa le gusta mucho el ciclismo, por lo que no descartaría a futuro llegar a tener un equipo en este ámbito», comentó el arquero.

Sobre un posible regreso a la Selección Nacional de Costa Rica, Navas no quiso entrar en detalles, pero dejó abierta la posibilidad de una conversación con el técnico Miguel Herrera, en caso de que el estratega mexicano visitara Argentina.