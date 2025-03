Redacción-La noche del pasado miércoles, un adulto mayor fue víctima de un violento asalto sobre el bulevar Torres Landa, en León, Guanajuato, en México.

El hombre, conocido únicamente como «el abuelito», fue agredido por tres individuos que le arrebataron su bicicleta y celular. El suceso, registrado por cámaras de seguridad, rápidamente se difundió en redes sociales, causando indignación entre los usuarios. Gracias a la presión social, los delincuentes fueron identificados en pocas horas como Braulio, Tuny y Piolín. Tras la viralización de las imágenes, uno de los implicados, conocido en redes sociales como «Piolín», publicó un mensaje pidiendo perdón públicamente: «Solo quiero aclararles una cosa, yo soy el Piolín y quiero llegar a un acuerdo para devolverle sus cosas al señor. Mi familia no tiene nada que ver en esto, ellos trabajan honradamente y no se meten con nadie. Me voy a internar en un grupo de rehabilitación, pero quiero quedar en acuerdo con el señor, devolverle sus cosas y darle algo más de dinero. Por favor dejen de estar difamando cosas de mi esposa y su familia porque ellos no tienen nada que ver». Por su parte, Iván Amezcuita, también implicado en el asalto, expresó: «Quiero que le hagan llegar esto al señor para devolverle sus cosas y llegar a un acuerdo. Yo me internaré en un centro de rehabilitación, pero quiero devolverle sus cosas y mi hermano no tiene nada que ver, el otro es el Semillas». Las disculpas públicas desataron reacciones diversas en las redes sociales. Algunos usuarios apoyaron la idea de permitir la rehabilitación y el perdón, mientras que otros exigieron una acción penal contundente contra los responsables, argumentando que el daño causado no debe ser pasado por alto. Este caso resalta el poder de las redes sociales para movilizar a la ciudadanía en busca de justicia, pero también abre el debate sobre la posibilidad de arrepentimiento y rehabilitación en contextos de violencia urbana. La situación continúa en desarrollo, y se espera que las autoridades tomen las medidas correspondientes en relación con este caso. Ver para creer, después de que asaltaran a un señor y le quitaran su bicicleta en bulevar Torres Landa, las redes sociales hicieron su magia y fueron identificados, ahora, salen a aclarar que dejen en paz a su familia y quieren llegar a un acuerdo con la víctima. 🫠 pic.twitter.com/ZagkVyYJNH — 𝕃𝕦𝕔𝕪 𝔾𝕠𝕟𝕫á𝕝𝕖𝕫 (@luz_adriana_gto) March 20, 2025