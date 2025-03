Minor Araya Salguero

Criminólogo – Exjefe OIJ – Especialista SWAT

Porque el análisis geopolítico debe ser basado en hechos, no en corrompidas ideologías especialmente diseñadas para el fácil engaño colectivo.

Cito al connotado analista bursátil y geopolítico español, Alberto Iturralde, refiriéndose a esa «guerra eterna» que quiere, que anhela la gran mayoría de quienes componen el liderazgo de la Unión Europea:

«Ahora se unen todos los condicionantes para la guerra. Si, ya Von der Leyen puede obtener su corrupción pues cuanto más eterna sea la guerra mejor, más armas serán necesarias, más dinero de corrupción para Ursula Von der Leyen.

Yo no sé si los ciudadanos han aprendido con la situación sanitaria del 2020, porque lo que se evidenció es exactamente el mismo esquema de corrupción que ya empieza a asomar en lo armamentistico con respecto a esa guerra contra la peligrosa Rusia que nos va a invadir pasado mañana.

En aquel momento se hizo con miedo, todos los días no se cuantos muertos en el telediario, luego nos enteramos que se contabilizaban de una manera un tanto peculiar; si tú habías pasado por la enfermedad dos meses antes y fallecias, te apuntaban como si hubieras muerto de la enfermedad ¿para qué? Pues para meter miedo y vender pócimas.

Y con la guerra pasará lo mismo, el mismo miedo inducido, es exactamente eso lo que se va a vivir y ya tenemos a los medios de comunicación empezando a criticar a los que piden la neutralidad; como Rubén Gisbert.

Sí, Ahora mismo la neutralidad es el peligro, la paz es el peligro, pedir la paz es de pro Putin, se conoce que Putin quiere la paz, yo no sé si son lo suficientemente inteligentes cuando hacen asociaciones de esas; es decir, somos pro Putin porque queremos la paz, que es lo que dicen, que ahora los de Putin están proponiendo paz.

Se supone, que si fuéramos de Putin estuviéramos buscando la Guerra, no? Eso es lo que habéis estado contando de Putin durante años, pero claro, como el argumento no se coge por ningún sitio, se tiene que incurrir necesariamente en contradicciones.» («Guerra en Ucrania: Europa falsa bandera contra Rusia» marzo 9, 2025).

Solo lean lo que sigue, y cerraran el circulo con Iturralde…

Pero ¿Qué o Quién es actualmente la Unión Europea..? Es que, la UE, es prácticamente lo que desea Ursula Von der Leyen, una médica y política alemana quien, desde diciembre de 2019, es la presidente de la Comisión Europea.

Esta mujer, entre otras peculiaridades, al parecer ha sido una gran impulsora de la corriente rusofoba desde 2013. Es la que hoy exclama ¡La guerra debe continuar por el bien de Europa y hasta el último ucraniano..!

El pasado 4 de marzo con gran júbilo, esta señora gritaba a los europeos «Estamos en una era de rearme y Europa está lista para aumentar masivamente su gasto en defensa» – DW

Dijo que el plan, denominado «ReArm Europe», podría movilizar alrededor de 800.000 millones de euros (841.500 millones de dólares). ¡Increíble, porque aparentemente, esta belicista lo está volviendo a hacer…!

Es extraño pues, siempre ha sido Estados Unidos de América el impulsor, el país que lideró lo que el muy distinguido profesor Jeffrey Sachs ha calificado como «un juego, un juego de expansión estadounidense, de unipolaridad estaudinense, con el objetivo de debilitar y extender Rusia.».

Y, hoy Norteamérica, quiere la paz, quizá aceptando la realidad de las capacidades rusas y, haciendo ver que posiblemente esté renunciando a la unipolaridad en el mundo. Este panorama es bueno para el planeta ya que, no es para nada beneficioso que las dos potencias nucleares más poderosas, se midan en el campo de batalla buscando destruirse una a la otra.

Elon Musk sobre la Unión Europea:

«Quieren la guerra eterna. Cuántos padres más sin hijos? ¿Cuántos niños más sin padres? Según su lógica, nunca termina» –X.

Volviendo con Von der Leyen – una de los creadores del «novelón», «la amenaza rusa» – esta le podría estar, de nuevo, tomando el pelo a los pobres europeos y más allá porque ¿Quién en realidad es esta figura, de amplio espectro para la política – que se percibe como alienada – de Europa..?

¡Echemos otro vistazo..!

El periodista y escritor español, especializado en economía y geopolítica, Lorenzo Ramírez, nos dice a quién esas putrefactas élites europeas, han sentado en ese importante trono:

«La Comisión Europea está dirigida por una señora, Ursula Von der Leyen, que nos presenta hoy el plan Rearmar Europa, y en realidad está volviendo a sus raíces.

Ursula Von der Leyen sale del gobierno alemán, sale del Ministerio de Defensa por meter la mano en la caja del dinero público, por favorecer determinados contratos a determinadas empresas beneficiando a una serie de compañías.

Ursula Von der Leyen, presidente de la Comisión Europea está imputada, está cuestionada por el escándalo del contrato con Pfizer. El marido de Ursula Von der Leyen también ha participado en todo este enjuague.» («Todos los que participan del circo de la Casa Blanca, ganan: el juego de Zelensky» 4 de febrero, 2025).

Entonces, no es de extrañar que TRT World,, refiriendo al escándalo de corrupción de Von der Leyen, en Alemania, siendo esta su «flamante» Ministra de Defensa, informe que:

«Cuando los auditores tuvieron que investigar cómo se habían adjudicado los contratos a contratistas externos, descubrieron que en 2015 se habían gastado hasta 100 millones de euros, pero solo se habían declarado 2,2 millones.

Los investigadores encontraron un patrón similar en 2016, cuando el ministerio de von der Leyen gastó 150 millones de euros mientras declaraba gastos por valor de 2,9 millones.».

Esta es la mujer, la figura estrella de los «neocon» que, el 18 de septiembre de 2022, se atrevió a decirle al mundo lo siguiente:

«E| ejército ruso está retirando chips de lavavajillas y refrigeradores para reparar su hardware militar, porque se quedaron sin semiconductores. La industria rusa está en ruinas y su economía se encuentra en estado de shock. Éste es el precio del rastro de muerte y destrucción que ha dejado Putin.».

Realmente uno no se explica como, no solo Ursula, también Macron y otros, hoy a efecto de endeudar Europa con 800 mil millones de euros, que no tienen, para comprar armas que tampoco tienen, se muestran aterrados por la fuerza de Rusia.

Porque, como bien resalta Euronews, el pasado 3 de marzo, Emmanuel «Macron, en un discurso televisado a la nación el miércoles por la noche, describió a Rusia como una “amenaza para Francia y Europa” y dijo que había decidido “abrir el debate estratégico sobre la protección de nuestros aliados en el continente europeo mediante nuestra disuasión (nuclear)”.

Será que los lavavajillas y refrigeradores rusos, son ultra mega avanzados..? O bien ¿será que el pasado 21 de noviembre 2024, «El avellano» si que les movió el piso realmente a los belicistas de escritorio..?

Algunos en el mundo, cuando vieron lo que el nuevo misil balístico de alcance intermedio ruso Oreshnik (hipersónico 10 -12 mach), pudo hacer al Cosmódromo de Kapustin Yar, recordó las engañosas afirmaciones sobre las capacidades militares rusas; a las que por conveniencia para seguir la guerra, hacia ver como de la época de piedra.

Y todo esto, solo para promover su sucio y desesperado plan de desestabilizar al país eslavo, asi es, junto con su pandilla de psicópatas al mando de los puestos más importantes de Europa. ¡Increíble…!

Como cereza en el pastel, el pasado 2 de marzo, según Swissinfo.ch, Mette Frederiksen, primera ministro de Dinamarca, atendiendo la urgencia por la «amenaza Rusa«, siguiendo ese suicida guión, se inclina por apostar por la confrontación militar y no la diplomacia:

«Europa debe estar unida y proveer más apoyo militar. Mejor hoy que mañana. Y tenemos que asegurar las garantías de seguridad necesarias para que la guerra no vuelva a Ucrania ni a ningún otro país», abundó la jefa del Gobierno danés.

Será que es Rusia, el país que abiertamente hace denotar ir, si o sí, por Groenlandia..? Acaso fue el «malvado Putin» el que, el pasado 4 de marzo dijo “Necesitamos a Groenlandia para la seguridad nacional e incluso para la seguridad internacional. Y estamos trabajando con todos los involucrados para intentar conseguirlo… Y creo que lo vamos a conseguir de una forma u otra. Lo vamos a conseguir” – Político

Por supuesto que el ruso no es el dueño de tan llamativo y directo discurso, fue el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y ¿qué dijo al respecto la señora Frederiksen..? «Absurdo«. Esa fue la única palabra que se le ocurrió a la máxima autoridad del país escandinavo.

Estas élites gobernantes europeas, definitivamente dejan mucho que desear. Llaman a la guerra, ignorando que por tres años han sido claramente vapuleadas por los rusos en el campo de batalla, y eso, de la mano con el anterior liderazgo norteamericano, siendo Estados Unidos una fuerza militar y económica realmente impresionante.

«La amenaza rusa» este es el nuevo cuento europeo, uno que no tiene pies y menos cabeza. Así lo deja muy claro el pasado 14 de febrero, JD Vance, sí, el vicepresidente de Estados Unidos, cuando abiertamente cuestiona la posición de Von der Leyen, en otras palabras, de la misma Europa:

«Lo que me preocupa es la amenaza que viene desde dentro: el retroceso de Europa respecto de algunos de sus valores más fundamentales, valores compartidos con Estados Unidos».

Mientras la belicista diplomática alemana insistía en que «Europa debe ser clara respecto de una Rusia rebelde que busca redefinir sus fronteras y de un posible “conflicto bipolar entre China y Estados Unidos”, Vance, le reitera que:

«La amenaza que más me preocupa con respecto a Europa no es Rusia, ni China, ni ningún otro actor externo. Lo que me preocupa es la amenaza que viene desde dentro: el retroceso de Europa respecto de algunos de sus valores más fundamentales, valores que comparte con los Estados Unidos de América”.

Y Vance, «sin pelos en la lengua» fue más allá. “Me temo que en toda Europa la libertad de expresión está en retroceso”.

Hizo ver que hoy en el Viejo Continente, si no se esta alineado con lo dispuesto por la Comisión Europea, es prácticamente calificado como una especie de enemigo extremista al que se debe anular.

Y, es que, este prometedor vicepresidente, como pocas veces visto, justifica el porqué Europa está desviada de eso que también profesa a otros «libertad y democracia». Vale la pena leer a JD Vance:

«Citó la anulación de los resultados de las elecciones presidenciales por parte del tribunal constitucional rumano debido a preocupaciones de interferencia extranjera, la reciente condena por delito de odio en Suecia de un hombre por quemar el Corán, la condena en 2024 de un hombre en el Reino Unido por violar la zona segura de una clínica de abortos para rezar, y una ley de la UE que podría permitir a los gobiernos cerrar las redes sociales en tiempos de malestar social, como evidencia de que Europa está retrocediendo en la democracia.».

¡Grandioso..! Desde hoy, 10 de marzo, si todo se alinea como debiera, con Estados Unidos promoviendo y dirigiendo un plan de paz, en Arabia Saudita podrían salir buenas noticias. Porque, nos guste o no «hay un nuevo Sheriff en el pueblo» y este quiere la paz. Que así sea por la juventud de Ucrania y la de Rusia.

Por una paz duradera en el mundo, por el diálogo como mediador y la verdad como espada. Por esto y más, amo a mi hermoso país, Costa Rica.