Redacción- Las condiciones clínicas del Papa Francisco han mejorado, y se ha suspendido la ventilación mecánica no invasiva, según informó la Oficina de Prensa del Vaticano este miércoles 19 de marzo. El último parte médico de la Santa Sede confirma que el Santo Padre presenta mejoría y que la infección que padecía está bajo control. Además, se ha reducido la necesidad de oxigenoterapia de alto flujo. Los análisis clínicos realizados indican que los valores están dentro de los parámetros normales y que el Papa no presenta fiebre. El Papa también ha podido trabajar durante la jornada, lo que ha sido destacado en el informe del Vaticano. Aunque se están evaluando las condiciones del Papa para las celebraciones de la Semana Santa, aún no se han tomado decisiones definitivas. Se indicó que los médicos no han proporcionado una fecha estimada para el alta, y que el próximo boletín médico no será emitido de manera inmediata. Concelebración de la Misa en la Solemnidad de San José En un gesto de cercanía a la fecha litúrgica, el Papa Francisco celebró la Santa Misa en la Solemnidad de San José esta mañana desde su habitación en el Policlínico Agostino Gemelli. Asimismo, el Vaticano publicó hoy la catequesis que el Papa escribió durante su estancia hospitalaria, en la cual reflexionó sobre el diálogo de Jesús con Nicodemo. El Papa Francisco, quien sigue recuperándose tras su hospitalización iniciada el 14 de febrero, no ha podido realizar su quinta audiencia general, que tuvo que ser cancelada debido a su condición médica.