Redacción- La Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones (DTIC) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó que este jueves, a partir de las 11:30 a.m., se presentó un fallo en algunos servidores que afectó los servicios informáticos institucionales, incluido el sistema Edus en los centros de salud. Sin embargo, los servicios ya han sido restablecidos y funcionan con normalidad. Las autoridades de la Junta Directiva de la CCSS solicitaron a la Gerencia Médica que se verifique la correcta aplicación de los planes de contingencia para minimizar el impacto en la atención a los pacientes. Asimismo, se indicó que aquellas personas que no pudieron ser atendidas debido a este inconveniente serán contactadas a la brevedad para reprogramar sus citas. En estos momentos, tanto los funcionarios de la institución como los de la empresa proveedora del servicio de soporte tecnológico están realizando pruebas para dar seguimiento a la solución implementada y determinar la causa exacta del problema. Se aclaró que el fallo no afectó los sistemas de Sicere ni de Pensiones, y que todos los servicios operan con normalidad en los establecimientos de salud y unidades de la CCSS.