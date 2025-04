Redacción- El ministro de Justicia, Gerald Campos, anunció este miércoles su renuncia al cargo de subdirector general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), puesto que ocupaba desde hace 31 años y al que tenía plaza en propiedad.

La decisión se produce luego de que, el lunes pasado, los magistrados de la Corte Plena le rechazaran su solicitud para ausentarse por un año más de dicho cargo, con el fin de continuar al frente del Ministerio de Justicia, que dirige desde 2022.

En una conferencia de prensa realizada en Casa Presidencial, Campos expresó con firmeza: “Nunca he negociado mis principios y valores, no me voy a dejar intimidar. Por eso, hoy, con la frente en alto, anuncio que he decidido renunciar al cargo de subdirector general del OIJ, donde estuve por 31 años”. Además, aseguró que su futuro laboral está garantizado hasta el 8 de mayo de 2026.

El ministro aprovechó la ocasión para criticar abiertamente al Poder Judicial, calificando la negativa de la Corte como una “sacada de clavo”. «El Poder Judicial no rinde cuentas, no le interesa el usuario, no le interesa la víctima, es ineficiente en casos sonados», afirmó. Asimismo, cuestionó si la decisión estaba relacionada con su enfrentamiento con los jueces de ejecución de la pena y su participación en una marcha contra el fiscal general.

Campos también señaló que otros funcionarios del Poder Judicial habían recibido apoyo de la Corte para permisos similares, y lamentó la falta de coherencia en los motivos ofrecidos por los magistrados para rechazar su solicitud.

Cabe recordar que desde hace tiempo, parte de la Corte había cuestionado la postura de Campos en relación con su caso por presunto peculado. A pesar de haberse comprometido en su momento a ponerse a disposición de los tribunales si el caso se elevaba a juicio, esto ya ocurrió, pero el ministro no ha renunciado a su inmunidad.