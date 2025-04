Redacción- Daniel Drew Dobles, hijo mayor de la presentadora costarricense Nancy Dobles y del fallecido Daniel Drew Espinal, compartió este lunes un conmovedor mensaje de despedida para su padre, quien murió tras varias semanas hospitalizado por complicaciones de salud.

A través de sus historias en Instagram, el joven de 22 años escribió en inglés:

«Your legacy will live through us, I will forever honor you and love you, dad.»

(Tu legado vivirá a través de nosotros. Siempre te honraré y te amaré, papá).

El mensaje fue acompañado por una fotografía en blanco y negro en la que se observa a Daniel junto a su padre y su hermano Gabriel, los tres sonriendo, en un momento claramente especial para la familia.

Como fondo musical, eligió la icónica canción “Seasons in the Sun” de Terry Jacks, un tema melancólico que habla de la despedida, la muerte y el amor eterno, reflejando el profundo duelo que embarga a la familia.

Daniel Drew Espinal, quien estuvo casado con Dobles entre 2002 y 2011, falleció este lunes a los 57 años. Era costarricense por naturalización, originario de Kingston, Jamaica, y estuvo internado por varios días debido a su delicado estado de salud.

El programa Buen Día, donde Nancy Dobles es conductora, publicó sus condolencias en redes sociales expresando su solidaridad con la presentadora y sus hijos en este difícil momento.