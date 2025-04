Chiara Dell’Abate, conocida en redes como Aydin Mod, ha convertido su cuerpo en una obra radical con más de 30 intervenciones quirúrgicas que desafían la estética tradicional.

Con solo 23 años, Chiara Dell’Abate, una joven italiana que se presenta en redes como Aydin Mod, ha llevado al extremo el concepto de modificación corporal.

Su apariencia ha sido definida por ella misma como la de una “gata humana zombi”, resultado de más de 30 procedimientos quirúrgicos que incluyen desde la bifurcación de la lengua hasta la eliminación total de la nariz y el ombligo.

En TikTok, donde supera los 300.000 seguidores, Aydin documenta cada paso de su transformación. Ha tatuado sus globos oculares, implantado cuernos en la frente y alterado completamente su rostro con el objetivo de encarnar una estética que mezcla lo felino con lo macabro.

“Estoy en contra de la belleza natural. Me considero la reina del horror corporal”, declaró en una entrevista con The Jam.

Desde los 11 años, comenzó con piercings y expansores, pero con el tiempo convirtió su cuerpo en un lienzo radical de expresión.

Algunas de las modificaciones más impactantes son la extirpación de pezones, implantes subdérmicos en las manos, uñas en forma de garra y múltiples perforaciones faciales.

La joven asegura que su transformación va más allá de una moda: “Siempre me han encantado los gatos y creo que me veré mejor como uno. Decidí que parecer un gato callejero zombi me queda mejor porque me siento un poco muerta por dentro”, confesó en sus redes.

Pese a las críticas, Aydin mantiene una postura firme: “La única persona a la que tengo que complacer es a mí misma”. Su transformación ha generado tanto apoyo como rechazo, pero ella insiste en que se trata de una forma de vivir su identidad con autenticidad.

¿Qué cirugías se ha realizado?