Redacción- La diputada Pilar Cisneros, jefa del oficialismo, salió en defensa del presidente Rodrigo Chaves, luego de que trascendiera un video de un polémico enfrentamiento entre el mandatario y el productor audiovisual, Christian Bulgarelli, en un restaurante en San José.

Cisneros explotó y aseguró que la prensa está inventando cuentos y tratando de afectar la imagen del mandatario.

Según la diputada, Chaves nunca tocó a Bulgarelli y que eso se ve claramente en el video, dejando en evidencia que no hubo ningún ataque.

«A la prensa sí que le encanta inventar historias fantásticas. Por dicha está el video. Y yo les pregunto, véanlo una y cien veces, ¿a dónde está el ataque? ¿En algún momento el presidente siquiera le pone una uña encima a Cristian Bulgarelli? Nada, cero», dijo la legisladora.

La diputada, que estuvo en el lugar de los hechos el día del polémico video, asegura que solo hubo un intercambio de palabras y que ella misma intervino para calmar la situación.

Tras su intervención y la de los guardaespaldas, Cisneros afirma que tal y como se ve en las imágenes, todos se fueron a almorzar tranquilamente.

«Hubo un intercambio de palabras, yo iba más adelante, no escuché exactamente qué fue lo que dijeron. Lo que sí hice fue acercarme y decirle al presidente, ‘¿sabe qué? Con personas así no vale ni la pena hablar. Vámonos’. Y lo jalé del brazo y lo fuimos a almorzar tranquilamente. Más bien, vuelvan a ver el video. ¿Qué es lo que dice el presidente? ‘Tengan paz, tengan paz’. Más bien que el señor se quede ahí con una actitud absolutamente conciliadora. Así que dejen de inventar. Por dicha, ahí está el video. Yo fui testigo de parte de eso. No pasó absolutamente nada», concluyó Cisneros.

El video en cuestión trascendió este lunes en medios de comunicación, donde se muestra el altercado entre el mandatario y el productor audiovisual.

Las imágenes salieron a la luz luego de que la Fiscalía presentara una acusación formal contra el presidente Rodrigo Chaves Robles por el presunto delito de concusión, relacionado con la contratación de una empresa de comunicación que recibió $405.800 del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para brindar servicios a Casa Presidencial.

La acusación también alcanza al actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, quien en ese momento se desempeñaba como jefe de despacho del presidente. Ambos son señalados por supuestamente haber favorecido al productor audiovisual Christian Bulgarelli Rojas, propietario de la empresa RMC La Productora S. A., también conocida como Nocaut.

El caso fue elevado por el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, ante la Corte Plena, solicitando que se gestione ante la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad de los dos altos funcionarios para que puedan ser llevados a juicio.

Lea más sobre el caso en: