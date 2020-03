View this post on Instagram

Le entrañable historia del anciano con alzheimer que cree que los aplausos a los sanitarios son para él. Hermann y su esposa Teresa pasan de los 80 y ambos sufren alzheimer. Pero lo que él no se olvida es de tocar su armónica. Ahora, cuando la gente aplaude a los sanitarios desde sus balcones cada noche, él acude a su ventana de la ciudad de Vigo para dar un recital a sus vecinos porque su cuidadora le ha hecho creer que son por su talento. Lee toda la historia de Hermann en el link de nuestra bio 📲 https://bit.ly/2U87NPI #coronavirus #Covid19 #historias #musica #aplausos