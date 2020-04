Cámara recomienda utilizar canales directos

Redacción. Los efectos del Covid-19 golpean los bolsillos de muchos costarricenses que al no poder hacerle frente a sus pagos están decidiendo buscar planes de ayuda con las entidades financieras, mediante los medios digitales, pero ojo no sea víctima de estafas, no brinde sus contraseñas a nadie y protéjase.

Los bancos están ofreciendo prórrogas, readecuaciones o refinanciamientos que se aplican desde el pasado 23 de marzo.

LEA MÁS: ¡Buena noticia! Este semana entregarán 14 700 diarios de comida

“Desde hace casi un mes, las entidades bancarias y financieras han mostrado su disposición y compromiso para sumar esfuerzos para que sus clientes no entren en morosidad y puedan superar las consecuencias económicas a raíz del Covid- 19”, comentó Annabelle Ortega, directora Ejecutiva de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras.

Ortega recordó que dentro de las acciones realizadas por el sistema financiero nacional para solventar la crisis, se encuentran la autorización de los préstamos de emergencias destinados principalmente para el sector empresarial, otorgamiento de refinanciamientos, prórrogas, ampliaciones en las readecuaciones y en los períodos de gracia.

Asimismo, dentro de las medidas adoptadas por las entidades bancarias y financieras se encuentran: flexibilización en las políticas de crédito, disminución en la TBP, períodos de gracia de 6 a 12 meses, arreglos de pago capitalizables por un periodo determinado, entre otras acciones.

Sin embargo, se alerta a los clientes para acceder directamente las plataformas electrónicas y telefónicas de sus entidades bancarias y financieras y no atender correos ni llamadas sospechosas donde les pidan información, para así evitar caer en engaños por parte de delincuentes que pretenden aprovecharse de esta situación nacional para cometer fraudes.

Los bancos y las entidades bancarias y financieras nunca les van a pedir datos como su clave, contraseña, pin, token, código de acceso, número de tarjeta de crédito o débito y número de cuenta.