Redacción- El islandés Hafthor Bjornsson, más conocido como “La Montaña” por su papel en Juego de Tronos, y uno de los hombres más fuertes del mundo, batió el récord del mundo en la modalidad de peso muerto, al elevar 501 kilogramos.

El evento se realizó el sábado pasado en un evento celebrado en el Thor’s Power Gym.

En un evento retransmitido en directo, el actor de 31 años superó el registro del británico Eddie Hall, quien en 2016 se convirtió en el primer hombre en levantar 500 kg.

«Estoy contento, en forma, es una buena marca y delante de mi familia y amigos. Podía haber levantado más pero para qué», dijo después de desatar la euforia de la sala con su actuación.

La búsqueda de ser la primera persona en levantar más de media tonelada fue retransmitida en directo a todo el mundo.

