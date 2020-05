View this post on Instagram

Si usted suele comprar artículos a través de redes sociales, es mejor que esté alerta ante una serie de estafas que se cometen por estos medios. El Organismo de Investigación ha tenido un aumento en las denuncias por estos casos, por lo que instan a la población a estar atentos cuando hacen compras por internet. El coordinador de la Sección de Delitos Varios del OIJ de Cartago, Adrián Castro, explica como se dan estas estafas.