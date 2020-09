Redacción – El ciclista tico, Andrey Amador, saca a relucir el «Pura Vida» y se luce con notable actuación en el Tour de Francia y así ayudar a sus capos.

Andrey cumplió con un trabajo sensacional y logró mantenerse en el pelotón principal con todos los demás competidores y de esa forma darle una mano a Eagan Bernal.

El gregario de las américas como es conocido el tico, ayudó a darle el ritmo necesario al INEOS Team, que apareció para ayudar a sus líderes en la escuadra.

Con un recorrido de 168.5 kilómetros entre las localidades Ile d´Oleron – Ile de Ré, los participantes tuvieron que sacar a relucir su potencial en una etapa de montaña.

Sam Bennett conquistó la 10 etapa del Tour de Francia tras sacar a relucir su calidad en la jornada, donde sacó todo su potencial en el deporte de los pedales.

🌊 A trip to the seaside, with ☘ @Sammmy_Be claiming an emotional first win on the Tour de France! 🏆

🎬 Enjoy the 1' highlights of stage 10!#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/rKFpXonV5I

— Tour de France™ (@LeTour) September 8, 2020