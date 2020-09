Redacción. Una frase muy fuerte expresó la diputada de la Unidad Social Cristiana, María Vita Monge en sus redes sociales contra Fabricio Alvarado, líder de Nueva República, diciendo que «De un burro solo se puede esperar una patada».

Monge está apoyando la destitución de la defensora Catalina Crespo y Fabricio Alvarado respondió que no le sorprendería, “ha demostrado ser más del oficialismo”.

Alvarado dijo ante esta aseveración: «yo escribí mi opinión en un tweet de otra persona que la cuestionó por su posible posición contra la defensora y en general a favor del PAC en casi todo, y ella respondió así, ofendiendo y sin aclarar los cuestionamientos.

«Poco tolerante a la crítica la diputada. Y el apoyo que tuvo el tweet sólo es prueba de la enorme red de acoso a la que nos vemos expuestos los que le presentamos oposición al gobierno. En una cuenta como la de la diputada, cuyos tweets no superan casi nunca las 50 reacciones, esa cantidad de likes demuestra que el troll center se activó no a favor de ella, sino en contra nuestro, por un tema que no tenía mayor trascendencia», aseguró.

Monge por su parte aclaró que: «desde el proyecto de Estado Laico se ha dedicado a atacarme y siempre he actuado con respeto y las personas en algún momento hay que ponerle un alto».