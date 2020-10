Alvarado habló en cadena nacional

Redacción – El presidente de la República, Carlos Alvarado, hizo un llamado a los manifestantes con el fin de que se levanten los bloqueos en toda Costa Rica.

En una cadena nacional, Alvarado hizo un llamado a los ticos que están manifestándose en los bloques dejar de afectar a los demás compatriotas.

En su mensaje, el jerarca señaló que condena categóricamente los focos de violencia y vandalismo desatados a lo largo del país, que han dejado a varios policías heridos.

Además, reveló que retira la propuesta inicial al Fondo Monetario Internacional (FMI), en gran parte debido a la presión del pueblo, que tiene varios días haciéndose sentir.

El mandatario dejó claro que los bloqueos afectan de gran forma a la ciudadanía y deja claro que se deben levantar para evitar un daño mayor.

Carlos Alvarado le mandó un mensaje al pueblo de Costa Rica, con el fin de que levanten las huelgas en la nación, ya que esa no es la ruta costarricense.

«Con dolor he visto los focos de violencia y vandalismo desatados en los últimos días, violencia y vandalismo que categóricamente condenamos, porque nada de eso tiene que ver con el ideal de paz de nuestra democracia. Esa no es la ruta costarricense.

Los bloqueos que golpean a nuestra gente, a nuestra producción y ponen en riesgo vida, deben de cesar ya. Hago un llamado a que se levanten los bloqueos.

Cualquier grupo sectorial con una agenda particular tiene las puertas abiertas para trabajar sus temas específicos, pero no usando la vía de bloqueo o la violencia. Pero no usando la vía del bloqueo o la violencia, no se debe dañar la actividad económica.

Estamos tratando de impulsar con el modelo Costa Rica trabaja y se cuida, con miras a recuperar el empleo en todas las regiones», afirmó Alvarado Quesada.

Tras la noticia, la población nacional deja claro en redes sociales que continuaran con los movimientos en las calles, debido que no creen una palabra de lo que dice el mandatario.