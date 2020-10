Este jueves hubo una manifestación en las afueras del centro

Padres, docentes y estudiantes temen por decisión

Redacción- Un director de apellido Jaén fue reincorporado a su puesto en la Escuela Sotero González en Desamparados pese a estar suspendido desde el 2019 tras una denuncia en su contra por presunto acoso y abuso sexual.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó que el docente fue incorporado a su puesto luego de que tras una investigación por parte del Departamento de Gestión Disciplinaria, gestionada ante el Tribunal del Servicio Civil, fuera declarada sin lugar una solicitud de su despido.

Ante la resolución, un grupo de padres de familia, estudiantes y docentes, se manifestaron en las afueras del centro educativo este jueves en horas de la mañana.

La Asociación Nacional de Educadores (ANDE) denunció el hecho y solicitó respuestas al MEP por la reincorporación del docente.

«Un grupo de docentes y padres de familia de la Escuela Sotero González en Desamparados, se manifestaron la mañana de este jueves en las instalaciones de la institución para denunciar la medida tomada por el MEP, de reinstalar al Director anterior, quien se encontraba suspendido desde el año 2019, desde que fue denunciado por acoso y abuso sexual», comunicó el ANDE.

El director regional del MEP en Desamparados, Antonio Granados, indicó a AM Prensa que desconoce la causa por la cual se le investigó al docente, aunque padres, docentes y estudiantes señalan que fue por supuesto acoso y abuso sexual.

«Los encargados de evaluar el proceso fueron otras personas, yo le puedo decir que es lo que dice el comunicado que me llegó, en ese dice que se debe reintegrar el 6 de octubre del 2020, no me argumenta si es por eso o no», señaló Granados.

Granados comunicó a este medio que el próximo martes, las partes involucradas en el tema sostendrán una reunión «tipo mediación».

Por su parte, el departamento de Gestión Disciplinaria del MEP indicó a este medio que efectivamente se declaró sin lugar la acusación contra el director.

La entidad comunicó, además, que esperará la resolución y el proceso que se desarrolle por parte de la dirección regional para resolver el caso.