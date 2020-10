San Carlos sólo ha logrado sumar nueve puntos en ocho jornadas

Redacción- El técnico de los Toros del Norte, no pierde oportunidad para enviarle mensajes a Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica.

Los malos resultados han acompañado al conjunto norteño, quienes sufrieron una cambio de técnico por la misma razón,

Motivo por el cual, el experimentado técnico nacional Jeaustin Campos tomó la dirección técnica sancarleña, en la cual ha sido protagonista de polémicas declaraciones.

«Ni lo uno ni lo otro, vengo llegando no voy a ser como el presidente de la República que tira la cuña y dice que de atrás fue que vino el desastre, entonces yo vengo aquí y sé lo que pasó».

«Ya se tomaron las decisiones la cuales yo respeto y vine sabiendo que pues de repente había que cambiar algunas cosas no porque estuviera mal sino que al gusto del uno y tratar de cómo el club trataba de salir».

«Obviamente con el trabajo diario, conociéndolos a ellos, hay jugadores que se los dije ahora que destacan muchísimo en los entrenamientos, y te la venden y yo la compro pero en los partidos es totalmente otra cosa».

«Entonces a estas alturas sigo conociéndolos a ellos, primero los entrenamientos, después en competencia, es complicado. Yo no soy de los que «ay fracasé», yo vengo acá a tratar de ver cómo puntuamos».

«Ver que tenemos de aquí para adelante si se da la clasificación, si no se da pues bueno yo ya he estado hablando con la junta directiva, de que hay equipos que están un poquito más consolidados en cuanto a grupo. los talentos no necesariamente hacen una clasificación».

De esta forma el estratega, dice no poner excusas por los malos resultados que ha vivido el club y de paso le tira dardos a los jugadores del club pues según Campos no rinden al máximo en los enfrentamientos.

El próximo juego de los Toros es el miércoles 14 ante Limón, en el juego de reposición de la octava jornada.