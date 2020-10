Medford envió un contundente mensaje a los seleccionado

Redacción- Hernán Medford es uno de los técnicos que han pasado por el banquillo de La Sele, por lo tanto no tuvo problemas en dar a conocer su criterio acerca de la derrota sufrida en manos de los canaleros.

Tal y como se caracteriza el Pelícano mandó dardos contundentes a los seleccionados nacionales, los cuales salieron derrotados ante el combinado panameño.

Dicha derrota significó la primera caída de Costa Rica ante Panamá en suelo nacional desde hace 82 años, lo que causó la molestia de los costarricenses, motivo por el cual se le preguntó a Medford su parecer del juego.

El estratega brumoso fue enfático en que el resultado obtenido no es culpa de Ronald Gonzales, pues se presentaron temas extrafutbolisticos que afectaron el planteamiento que tenía pensado el técnico.

«Fue un partido muy complicado, se pierde, es un resultado feo, pero también hay que entender que hay muy poco tiempo y con eso que algunos jugadores se enfermaron, a Ronald se le enredó todo.

Le mando un mensaje a todos esos jugadores que se pongan la camiseta de Costa Rica, hay algunos que tienen que sentirla más, hay algunos que tienen que partirse la madre y dar el alma por esa camiseta.

No tiene que ver nada lo táctico, no le vamos a pedir a Ronald en una semana y con tantos cambios, entonces si no hay tiempo en lo colectivo, a nivel individual papitos sientan la camiseta y felicito a algunos, pero hay otros que les falta sentir la camiseta del país”.

De esta forma, el Pelícano espera que los jugadores demuestren coraje dentro del terreno de juego, que suden la camiseta de La Sele y den la talla en el terreno de juego.

Los ticos buscarán sacarse la espinita de esta derrota este próximo martes 13 de octubre, cuando se enfrenten otra vez a Panamá a las 8:00 de la noche en el Estadio Nacional.