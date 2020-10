Denunció que el narco ha pervertido las manifestaciones

Redacción – El líder del Movimiento Rescate Nacional, José Miguel Corrales, admite su error sobre la intensidad que envuelve a las manifestaciones por todo el país

Además, Corrales afirma que el narcotráfico es el que transformó las manifestaciones pacíficas a actos de vandalismos.

«Con humildad, pero no con resignación, admito mi error. No me resigno a aceptar que el narcotráfico se puede infiltrar y pervertir una protesta social (…), no me resigno a aceptar que las mafias hayan penetrado de tal forma», dijo en el vídeo.

En un principio, circuló que Corrales solicitaba a la ciudadanía deponer las manifestaciones; sin embargo, el Movimiento Rescate Nacional aclaró a AMPrensa.com que aún no han hecho la solicitud formal de levantar los bloqueos, por lo que las manifestaciones siguen.