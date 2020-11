Redacción- Tras las fuertes declaraciones de Henry Moya en redes sobre Elena Umaña la artista aclara conflicto con su expareja.

Henry Moya denunciò que sufria de acoso por parte de la cantante al presentarse afuera de su casa.

La artista tica asegura que todo se dio en defensa de su hija y que Henry Moya tiene problemas con el pago de la pensión.

«Los conflictos siempre tienen dos versiones, en estos días una vez más me vi involucrada en un vaivén de dimes y diretes con mi exesposo Henry Moya, ya son 10 años de problemas más que todo por temas de la pensión, he estado reflexionando y a veces uno toma acciones equivocadas sobre todo en defensa de mi hija, que es la que se ve siempre afectada por toda esta situación.

No quiero darle más largas a esta situación tan lamentable y que se ha ventilado públicamente, por eso me limitaré a explicar que el hecho de demostrar que sé dónde vive él ocurrió porque con tal de que yo no supiera, recientemente hicieron caminar a mi hija como un kilómetro en un sector solitario y en la noche, justamente cuando todos estamos aterrados por casos como el de Alisson.

Eso me preocupó y me enfureció demasiado, reaccionar con la cabeza caliente nunca es bueno y por eso ofrezco esta breve explicación», dijo Umaña.

Es importante mencionar que la actual esposa de Henry Moya, Yorleny Castillo, denunció en redes a la artista Elena Umaña por supuesto acoso.

La integrante del conocido grupo «Calle 8» no aguantó nada al realizar su denuncia en su perfil.

«Los problemas para que Henry cumpla con la pensión para su hija continúan, acá está la prueba, de cuanto ha pagado desde el 2010 hasta el momento, emitida por el Juzgado de Pensiones de Heredia que lleva el caso, de este año hay 4 depósitos y corresponden al año 2019 porque siempre paga atrasado, o sea, éste año solo ha hecho 1 depósito y menos de lo que le corresponde por ley porque hasta eso, acepté un arreglo de pago.

Como dije antes, los conflictos siempre tienen dos versiones. La mía llega hasta aquí, estoy agotada y necesito enfocar mis energías en mi trabajo y en sacar a mis hijos adelante, vigilante de que se cumplan las obligaciones paternales como debe ser. Les deseo a todos lo que estoy intentando encontrar para mí: mucha paz», finalizó Umaña.