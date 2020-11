En celebración del Día de la Abolición del Ejército

Redacción- Este próximo 1 de diciembre se conmemorará, por primera vez en el país, el Día de la Abolición del Ejército en Costa Rica.

Pese a que la fecha original de celebración de este día es el próximo 1 de diciembre, por una reforma temporal de la Asamblea Legislativa, que pasó los feriados a lunes, este se conmemorará el 30 de noviembre.

Es decir, será fin de semana largo para todos aquellos que descansen ese lunes, así que desde ya usted podría empezar a hacer planes para disfrutarlo en familia.

Un aspecto importante es que es un feriado de pago no obligatorio; eso quiere decir que «ningún trabajador está obligado a laborar esos días feriados, solamente si está de acuerdo los puede laborar», señaló el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

El MTSS también indica que «si un trabajador se niega a laborar esos días feriados, no puede ser sancionado por esa causa».

Los días feriados de pago no obligatorio no se remuneran si no se laboran. Cuando los trabajadores de PAGO SEMANAL, deban laborar un feriado de pago no obligatorio, el adicional que debe reconocer el patrono será SENCILLO.

Además, si se trabajan horas extras en estos días feriados que no son de pago obligatorio, se deben pagar a tiempo y medio.