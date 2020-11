Redacción- Joel Campbell rescató el empate de 1-1 en el duelo que tuvo La Sele la tarde de este viernes ante Catar y continúa con sequía de triunfos.

El combinado nacional llegaba con una gran presión encima, puesto que durante todo el 2020 no había cosechado ninguna victoria.

Aspecto que ha causado gran molestia entre los aficionados, quienes inclusive han pedido la salida de Ronald González del banquillo.

Desde los primeros minutos el juego fue muy parejo entre los dos representativos, que intentaban generar peligro con la posesión del balón.

Puesto que ambas selecciones querían tener protagonismo dentro del encuentro y no solo enfocarse en mantener el orden defensivo.

Lo permitió que tanto los ticos como el representativo de Catar tuvieran acciones de peligro ante la portería rival.

No obstante, fue hasta el cierre del primer tiempo que se movieron los cartones, cuando los asiáticos concretaron desde el punto de penal.

Oportunidad que se les presentó luego de que el referí considerara una barrida de Francisco Calvo como falta.

Por lo que Hassan Al-Haidos disparó desde los once metros con gran potencia, impidiendo que Keylor Navas lograra detener el remate.

⚽️ 📽 Hassan Al Haydos gives Qatar the lead from the penalty spot#QFA #Qatar #CRCxQAT pic.twitter.com/0kYLoXoJxJ

— Qatar Football Association 🇶🇦 (@QFA_EN) November 13, 2020